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雲林2鄉鎮長補選 虎尾林嘉弘、麥寮許忠富獲勝

2024/4/13 19:13（4/13 20:02 更新）
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雲林縣虎尾鎮長補選投票結果13日揭曉，根據雲林縣選舉委員會統計，最終是由無黨籍候選人林嘉弘以1萬657票獲勝。中央社記者姜宜菁攝 113年4月13日
雲林縣虎尾鎮長補選投票結果13日揭曉，根據雲林縣選舉委員會統計，最終是由無黨籍候選人林嘉弘以1萬657票獲勝。中央社記者姜宜菁攝 113年4月13日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選今天登場，無黨籍虎尾鎮長候選人林嘉弘以1萬657票獲勝，無黨籍麥寮鄉長候選人許忠富以9047票贏得勝選。

前虎尾鎮長丁學忠當選第11屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理；前麥寮鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而遭免職，鄉長懸缺由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代。雲林縣選委會公告，虎尾等2鄉鎮長今天補選。

根據雲林縣選舉委員會統計，虎尾鎮投票率為37.33%，林嘉弘以1萬657票獲勝，無黨籍黃美瑤7974票，民進黨林明正2489票，無黨籍吳炳輝103票。

至於麥寮鄉投票率47.17%，許忠富拿下9047票贏得勝選，民眾黨林宜豊2048票，無黨籍許留賓909票，國民黨許志豪6561票。

雲林縣選委會分析，上週逢清明連假，許多旅外人口返鄉祭祖，導致今天旅外人口未積極返鄉投票，此外以往地方補選的投票率較合併舉行的選舉低。

下午4時開始開票，林嘉弘一路領先，他近5時許自行宣布當選。他表示，當選是責任開始，他絕對可以無縫接軌配合雲林縣長張麗善、丁學忠對虎尾的未來展開擘劃，他絕對不會辜負民眾期待，會以負責任的態度勉勵自己，期待未來虎尾會更好。

民進黨員許忠富曾任麥寮鄉長，此次以無黨籍身分參選，下午4時開始開票，許忠富票數遙遙領先，他在5時許自行宣布當選。

許忠富接受媒體聯訪時說，此次補選競爭激烈，相當不好選，如今當選就是無限的責任，也代表麥寮有無限的發展，他一直想回來替麥寮做事，感謝麥寮鄉親願意給他機會。（編輯：郭諭儒）1130413

雲林縣麥寮鄉長補選13日晚間結果底定，無黨籍候選人許忠富（前中）以9047票擊敗競爭對手，順利當選。中央社記者姜宜菁攝 113年4月13日
雲林縣麥寮鄉長補選13日晚間結果底定，無黨籍候選人許忠富（前中）以9047票擊敗競爭對手，順利當選。中央社記者姜宜菁攝 113年4月13日
#虎尾
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