鄉鎮市長議員補選贏5席 藍：感謝鄉親肯定續深耕基層

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）鄉鎮市長、議員補選投票結果今天出爐，國民黨表示，黨主席朱立倫已逐一致電恭賀5位當選人，並勉勵當選人繼續為選區打拚、奮鬥；國民黨除感謝鄉親肯定，更將持續經營深耕，回報所有鄉親的支持。

全台6場公職補選今天登場，分別為苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長與麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市第15選區市議員。

國民黨指出，國民黨支持的雲林虎尾鎮長候選人林嘉弘、苗栗市長候選人余文忠、台東大武鄉長候選人王景昌均勝出；另台中市議員補選由國民黨籍吳建德勝選，宜蘭縣議員補選則由國民黨支持人選、無黨籍的黃雯如勝出。對於6個補選席次中贏得5席，感謝地方鄉親的支持。

國民黨組發會主委許宇甄今天傍晚召開記者會表示，今天的選舉結果，是給總統當選人賴清德在就職前，再一次提醒人民對於民進黨的不滿仍在持續中；這次選舉結果也充分展現人民的意志，提醒民進黨面對新的民意，應該更加謙卑。

許宇甄指出，尤其賴清德最近公布新的內閣名單，不但缺乏亮點、用人唯親，閣員爭議頻傳，難以看到賴清德選前期待朝野對話、不分黨派的執政格局；面對補選的結果、新的民意，賴清德更應該調整腳步，謙卑面對。（編輯：楊蘭軒）1130413