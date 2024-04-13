麥寮鄉長補選許忠富獲綠支持勝出 民眾黨鎩羽而歸

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣虎尾鎮長當選人林嘉弘長期耕耘地方，贏得勝選；民進黨員麥寮鄉長當選人許忠富以施政成績說服選民，在藍白夾殺中獲勝，雲林2場補選藍綠各有勝負，民眾黨在麥寮鄉鎩羽而歸。

虎尾鎮長補選有4名候選人登記，除了無黨籍吳炳輝，備受矚目包括有張麗善支持的無黨籍虎尾鎮代表會主席林嘉弘、無黨籍雲林縣議員黃美瑤和民進黨徵召的前立委蘇治芬祕書林明正。

林明正今年3月臨危受命投入虎尾鎮長選戰，民進黨中央黨部派黨籍立委和青年軍南下輔選，林明正僅成功穩住基本盤。

林嘉弘長期深耕地方，主打鎮政無縫接軌，在雲林縣長張麗善、立法院長韓國瑜等人支持下，又有民眾黨主席柯文哲力薦，贏得勝選。

麥寮鄉長補選可說是此屆鄉長選舉的延長賽，除了前鄉長蔡長昆因當選無效而下台，其他4名落選者捲土重來，再拚一次。

林宜豊原是無黨，此次民眾黨舉薦參選、無黨籍雲林縣議員許留賓、民進黨員許忠富以無黨籍身分參選、國民黨徵召前雲林縣議員許志豪，4人實力不分軒輊。

柯文哲率民眾黨職人員進駐麥寮鄉，以全黨挺一人，幫林宜豊打選戰，開直播拉抬聲勢，也積極站路口、廟埕開講，企圖加入陸戰模式搶下民眾黨首個鄉鎮長席次，立委黃國昌也發動攻擊，指控麥寮光電專區有官商勾結。

但前立委蘇治芬跳出來，採法律途徑拆招，民眾黨最終得票數不佳，鎩羽而歸。

在國民黨部分，曾任麥寮鄉代表、雲林縣議員的許志豪在張麗善等人協助下整合地方派系，仍不敵許忠富。

許忠富除了有民進黨員大力支持，他以過去的政績說服選民，在藍白夾殺下，贏得勝選。

張麗善認為，林嘉弘長期深耕地方、理性問政、服務不分藍綠，為地方爭取建設，勝選絕非偶然；至於麥寮鄉，則受限於當地選舉風氣。

民進黨雲林縣黨部執行長邱世文說，虎尾鎮長期藍大於綠，屬艱困選區，選舉結果在預期之中，而麥寮鄉中間選民居多，眾人期盼地方有建設，許忠富過去的施政有目共睹，選民當然願意再給一次機會。

麥寮鄉長補選，許忠富拿下9047票贏得勝選，民眾黨林宜豊2048票，無黨籍許留賓909票，國民黨許志豪6561票。正確票數以選舉委員會公告為準。（編輯：郭諭儒）1130413