地方補選斬獲麥寮鄉長 綠：續培養人才深耕地方

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（中央社記者賴于榛台北13日電）地方公職6場補選今天登場，民進黨共提名3席、合作2席，最後在雲林縣麥寮鄉長選舉勝選。民進黨說，地方選舉涉及諸多因素，補選關注度也低，未來將持續培養人才深耕地方，期盼2026年再次贏得民眾信賴。

全台6場地方公職補選今天登場，分別為苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長與麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市第15選區市議員。

民進黨發言人吳崢今天透過媒體群組表示，6場地方公職補選結果出爐，民進黨此次在苗栗市、台東縣大武鄉、雲林縣虎尾鎮提名黨籍候選人；雲林縣麥寮鄉、宜蘭縣員山鄉則與候選人合作，最後無黨籍的許忠富，順利在麥寮鄉長選戰脫穎而出。

吳崢說，宜蘭員山鄉議員補選，民進黨合作的無黨籍藍萬義以226票些微差距飲恨；民進黨提名的苗栗市長候選人徐筱菁全力拚戰，再次拉近今年初立委選舉時的差距，未來民進黨將持續在苗栗深耕，回應鄉親期待。

台東線大武鄉部分，吳崢說，民進黨首次在此區提名黨籍候選人，蕭國書未能突圍，但成功在此次選戰中展現民進黨創黨精神，不畏艱難挑戰勇往直前，為民主新血開路。

吳崢表示，從近期的多份民調顯示，民進黨政黨支持度仍然位居國內政黨之首，雖然地方選舉涉及諸多地方因素，加上這次屬補選性質，選民關注度與投票意願不高，各區補選投票率普遍偏低，多數投票率皆低於3成。

吳崢強調，民進黨將持續發掘培養人才，深耕地方，強化地方組織力量，用清廉、勤政、愛鄉土的精神，期盼在2026年再次贏得民眾信賴。（編輯：楊蘭軒）1130413