綠：國會改革法案匆匆送出委員會 藍白違憲擴權

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（中央社記者葉素萍台北17日電）立法院司法及法制委員會15日初審通過國會改革法案，全數條文保留交協商。民進黨今天質疑，對於違憲的國會擴權法案，藍白聯手粗暴沒收討論，讓爭議法案匆匆送出委員會，國會藍白違憲行為，讓法案審查淪為過場。

立法院司法及法制委員會15日併案審查國會改革法案，針對國會聽證調查權的立法院職權行使法修法，綠營不滿逐條討論時未好好討論，提出40次散會動議，但均失敗。審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川今天召開「藍白作伙騙，違憲亂政改革攏是假」記者會。

吳崢表示，立法院15日司法及法制委員會發生離譜狀況，藍白聯手粗暴沒收討論，讓違憲的國會擴權爭議法案匆匆送出委員會，委員會審查功能被架空。

吳崢說，國民黨的國會擴權法案，其中有關立法院聽證虛偽陳述，處3年以下有期徒刑、拘役或20萬以下罰金，已經明顯違憲。大法官解釋第585號關於國會聽證的罰則，以罰鍰為限，但立委傅崐萁版本，卻要對人民處3年以下有期徒刑，違憲濫權。

吳崢表示，國民黨立委彼此的版本也自相矛盾、荒腔走板，又不讓其他版本進入委員會討論，是假改革、真擴權。

吳崢說，民眾黨立委黃國昌過去強烈主張「委員會中心主義」，時常要求逐條審查，這次竟然配合國民黨演出無條件舉手，護航爭議法案粗暴送出委員會。

針對潛艦國造專案召集人黃曙光請辭，吳崢表示，涉嫌潛艦國造洩密罪的國民黨立委馬文君，再度在外交及國防委員會排案潛艦國造的機密報告，再一次「被告變法官」，請這些惡質立委不要再破壞憲政、攻擊國防、打擊產業。

另外，對於國民黨立委盧縣一未出席12日立法院會表決卻有投票紀錄。王義川說，呼籲立法院長韓國瑜應把院會錄影帶完整攤在人民面前，盧縣一在國外，表決器是國民黨哪位立委偷按，應先把此人交出來。

王義川說，高呼國會改革的黃國昌，過去對於其他立委代投票，直指是偽造文書罪，現在對國民黨立委偷按表決器一事，卻悶不吭聲、視若無睹。（編輯：謝佳珍）1130417