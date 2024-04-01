立院審查國會改革草案 傅崐萁、柯建銘互批躁鬱焦慮

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（中央社記者王承中、王揚宇台北1日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘近期針對國會改革多次隔空交鋒。傅崐萁今天稱柯建銘有躁鬱症，不斷焦慮，一天到晚詆毀在野黨毀憲亂政。柯建銘則反指是傅崐萁很焦慮，他在立法院30年來對所有法案、邏輯很清楚，是何等淡定。

立法院司法及法制委員會今天審查攸關國會改革的相關法案。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，在野黨所提的國會改革法案，即便表決通過也是違憲，且民進黨團一定會聲請釋憲。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院受訪表示，今天是歷史上非常重要的一天，國會改革相關法案今天要正式在司法及法制委員會審議，中華民國在台灣75年來，第一次有機會處理國會改革陽光法案，讓國會能更加透明，所有行政機關能真正受到國會監督。

傅崐萁指出，民進黨在2016年就提出要求國會開放聽證權、調查權及不得藐視國會等，8年後民進黨才恍然醒來，全民等待了這麼久，2016年民進黨所提出的政見，到現在才姍姍來遲提出版本；不過，只要大家願意國會改革，讓全民託付不會受到迂腐政府掩蓋，他還是表達歡迎。

傅崐萁表示，柯建銘在這個會期的躁鬱症、不斷焦慮，可以諒解，他對柯建銘感到無限惋惜，因為畢竟過去8年柯建銘隻手遮天，讓國會無法實行監督權利，而且一天到晚詆毀在野黨毀憲亂政。

傅崐萁指出，柯建銘並不是中華民國大法官，如果柯建銘真的想當大法官，請總統當選人賴清德提名，送到國會審議，國民黨團會讓柯建銘瞭解，是否有資格擔任大法官，評論所有違憲與否的事情。

柯建銘受訪表示，北宋佛印禪師說過，心中想什麼，講的話就是這樣，而傅崐萁說他有躁鬱症，其實應該是傅崐萁很焦慮，所以才說他很焦慮。

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柯建銘說，他在立法院30年來對所有法案、邏輯很清楚，「我是何等淡定」，反觀傅崐萁長期在花蓮，習慣當花蓮王，也比較鴨霸、強勢，國民黨內也有不滿的聲音只是不敢講，而這種行為是把國民黨帶到失速列車去衝向懸崖，共同做違憲的兵馬俑、自掘墳墓而已。

媒體追問，針對傅崐萁稱柯建銘不是大法官，柯建銘表示，他從來就不敢講自己是大法官，這是傅崐萁對他的揶揄之語，而且他的邏輯訓練跟傅崐萁不同，請傅崐萁加強憲法及補足法律常識，以免出糗。（編輯：蘇志宗）1130401