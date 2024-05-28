立院職權行使法三讀 柯建銘：國會之恥

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（中央社記者林敬殷台北28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，歷史不會忘記這一刻，這是國會之恥，立法院長韓國瑜用3個月把國會全部毀掉，違法院長主持的三讀文字，有實質上的問題，韓國瑜主持的違法行為，一概不認帳。

立法院會自17日起，歷經4天院會時間，於今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民進黨團在三讀後於立院議場前舉行記者會。

柯建銘表示，他今天以沉痛的心情指控韓國瑜、國民黨黨團總召傅崐萁、民眾黨黨團總召黃國昌，把國會沒收，把民主沒收，把台灣國會香港化，把台灣國會人大化，接下來是台灣香港化，國會已被中國國家主席習近平長臂管轄，國會被戒嚴了，共犯結構就是國民黨與民眾黨在立院的立委，也包括國民黨主席朱立倫及民眾黨主席柯文哲，這是一個賣台集團，出賣國家利益。

柯建銘說，賣台有這麼急嗎，急著要在今天三讀通過嗎，誰交代的，誰指示的，20年無法完成的國會調查權，有需要如此趕快把它通過嗎。

柯建銘表示，這只是第一步，按照這樣的模式，協商冷凍期1個月到就表決，不討論也不協商，所有法案都可以如此，抗中保台的法案是不是會被這樣修掉，國會五法、國安五法是不是也可以這樣被修掉，當然也會有破壞國家內部財政問題，用不斷加碼的肉桶法案，麻痺台灣人民。

對於國民黨團在進入三讀後提出文字修正的修正動議，遭民進黨抓包是實質修改，民進黨立委委鍾佳濱說，國民黨團掩不住的欣喜，連三讀文字修正、例行的復議程序，都顯得這麼漫不經心，等著看未來的立法院公報記載這部不堪的修法過程。

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鍾佳濱表示，基於國會自律，這些內容都可能以他們脆弱的多數給掩蓋掉，但民主及人民的力量不是想像的那麼脆弱、那麼容易被欺瞞，憲法法庭是最後一道屏障，未來在憲法法庭，民進黨用盡各種程序，捍衛台灣民主，也請場外抗議的群眾絕對堅持下去，行政院、司法院、監察院等憲政機關都不應坐視這樣毀憲亂政的醜劇發生，捍衛台灣捍衛民主。

民進黨立委王定宇則在臉書發文表示，藍白兩黨立委有多白爛，三讀的文字修正連紙本也不印，表決什麼都沒人知道，等看到紙本，赫然發現偷渡修改，因民進黨立委抗議，部分國民黨資深立委也認為不妥，韓國瑜才草草撤案。（編輯：蘇龍麒）1130528