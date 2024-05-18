吳思瑤：院會發生無法得知條文內容等4可議程序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷、陳俊華台北18日電）立法院會17日審查國會職權修法相關法案，藍綠爆發激烈衝突。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤會後表示，昨天院會發生表決時無法得知條文內容、舉手表決等4大可議程序，立法院長韓國瑜應虛心反省，未處理完的條文還很多，韓國瑜還有機會。

藍白立院黨團昨天利用席次優勢，以舉手表決方式處理藍白提出的國會職權修法相關法案，院會一直進行到近深夜12時，立法院長韓國瑜宣告休息，5月21日繼續開會。

吳思瑤在會後表示，台灣的民主在倒退，國會正在沉淪。立法院昨天創下4個可議的程序處理，包括，一是未經立法院長主持朝野協商及逐條討論就強行表決，創下憲政史上及國會史上的惡例。

她表示，二是國民黨與民眾黨提出的國會擴權法案，是到了表決最後一刻才喬出來的，在表決時根本無法得知條文內容，這是國會史上第一次表決前這麼黑箱。三是以舉手進行表決，立法院上一次舉手表決是35年前的1989年，國民黨團總召傅崐萁率團赴中，卻帶回來中國人大的表決方式。

吳思瑤說，最後是二讀條文內容未經院會宣讀，依照立院職權行使法第9條，二讀條文都必須進行宣讀，但立法院長韓國瑜和立法院秘書長周萬來，刻意選擇不宣讀條文。

此外，吳思瑤也表示，這是她第一次看到立法院有這麼多警察出沒，更離譜的是，她和黨團總召柯建銘、黨團書記長莊瑞雄在主席休息室時，看到傅崐萁打電話，向電話另一頭說「給我多派一些警察過來」，公然指揮警察，「難道現在立法院長是傅崐萁嗎？」

她強調，立法院前院長王金平即使面對三一八學運，都不會動用警察權，王金平說動用警察權，就是破壞台灣民主制度，韓國瑜、傅崐萁跟民眾黨團總召黃國昌是台灣民主的罪人。

吳思瑤指出，立法院外有無數自發性聲援的年輕世代，台灣民主不會失敗，也許表決會挫敗，但台灣民主終將勝利，民進黨黨團也要為在醫院救治的立委祝福集氣。

對於5月21日是否會有議事抗爭，吳思瑤表示，韓國瑜應想想昨天院會的失序是否要延續，應好好審視議事處理是否需要再強化，應虛心反省是否依舊要硬幹；韓國瑜可以召開朝野協商，把委員會沒審查被沒收的條文都討論完、完備程序，國會會不會發生暴力事件，存在韓國瑜一念之間。（編輯：林克倫）1130518