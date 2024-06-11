綠將啟動覆議案宣講 吳思瑤：陸空軍齊發強化論述

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（中央社記者王揚宇台北11日電）行政院對國會職權修法提覆議，民進黨擬啟動宣講活動。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，覆議案進行過程中，民進黨陸軍、空軍齊發，持續在社群作戰上強化論述，也要串聯公民力量，讓無限大的隱形席次發揮社會民意壓力。

民進黨14至16日將舉辦3場「反濫權、護民主」宣講活動，首場選定國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮選區起跑，其他2場是台北、新北。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪時表示，立法院接到相關函文後，黨團會要求立法院長韓國瑜盡速召集朝野協商，討論覆議案行使時間、是否需要請行政院長卓榮泰報告等，都尊重立法院協商結果。

吳思瑤表示，社會對於國會擴權法案的關注程度非常高，覆議案進行過程中，民進黨陸軍、空軍齊發並進，每個立委都是強大的發聲器，持續跟年輕世代、社群使用者對話。

吳思瑤指出，即將在週末啟動的全台宣講，由黨中央規劃，各地黨部積極籌備；人民有知的權利，但受限很多報導或在野黨不具真實的陳述，因此有必要面對面與人民對話，包括國會擴權法案傷及人權、違反憲法的權力分立原則等，這是與公民對話的好機會。

吳思瑤提到，對於參與「青鳥行動」的群眾，民進黨尊重公民的自主串聯，若需要合作或提供資訊，會全力配合。

吳思瑤說，雖然民進黨在立法院只有51席，但卻有無限大的隱形席次，因此要串聯公民力量，讓無限大的隱形席次發揮社會民意的壓力，也唯有透過民意，對國民黨、台灣民眾黨立委形成輿論上的壓力，也希望未來覆議案的行使時，藍白立委能棄暗投明、起義來歸。（編輯：謝佳珍）1130611