老舊校舍8年內拆除重建提案 立院交付黨團協商

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（中央社記者范正祥台北25日電）立法院會今天處理國民黨立委黃健豪等11人所提公決案，建請中央政府應先統計全國超過50年以上老舊校舍數及所需拆除重建經費，並得以編列特別預算方式於8年內完成。立法院長韓國瑜裁示，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。

國民黨立委黃健豪、羅廷瑋、牛煦庭、萬美玲、柯志恩、王育敏、廖偉翔、陳菁徽、羅智強、游顥、張智倫等人共同提案，指現有老舊校舍屋齡超過50年計有2000棟以上，屋齡超過30年以上則有8000棟以上，囿於台灣位處地震帶，且因氣候變遷導致極端氣候常致使災情發生，學生就學與教師教學環境安全應以最高標準審視、以最快速度處理。

提案指出，然而2022年之後，中央主管機關並無針對老舊校舍拆除重建補強的相關專案計畫，也未編列相關預算以為因應。相較於政府對於都更危老建物的重視，面對未來國家棟梁，不該忍睹國家幼苗在半世紀老舊校舍內冒生命安全學習，應儘速完成全面拆除重建。

在提案中，黃健豪等立委共同訴求，建請行政院會作成決議，「中央政府應先統計全國超過50年以上老舊校舍數及所需拆除重建經費，並得以編列特別預算方式於8年內完成之。」

立法院會今天處理此項公決案時，黃健豪等立委提議逕付二讀，院會無人反對。韓國瑜裁示，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。（編輯：翟思嘉）1131025