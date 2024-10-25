藍提成立再生能源弊案調查委員會 交付黨團協商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北25日電）立法院會今天處理國民黨團所提公決案，建請立法院針對「再生能源相關弊案」成立調查委員會，儘速釐清真相，查清相關失職人員責任。立法院長韓國瑜裁示，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。

國民黨團提案，有鑑於民進黨於2016年執政即確立2025年再生能源發電占比20%政策目標，然而離岸風電從一開始躉購費率訂定高於國際行情讓開發商獲取不合理的超額利潤、國產化全面跳票、無視股權轉移限制等，再到綠能目標因建置進度落後而跳票，為追趕進度不計代價全力衝刺太陽光電裝置容量，卻演變成砍樹種電、滅漁滅農等危機，申設審查階段更因官商不當勾結而產生行賄放水、不當圖利、綠營權貴疑似介入等不法行為，以致國庫與全民利益蒙受嚴重損失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在提案中，國民黨團訴求，為解決不法弊端，避免全民為錯誤政策買單，茲依「立法院職權行使法」第8章調查權的行使相關規定，建請院會作成決議，「本院針對『再生能源相關弊案』乙案成立調查委員會，儘速釐清真相，查清相關失職人員責任，以利預算監督和檢討相關法令，善盡國會監督職責。」

立法院會今天處理國民黨團提案時，國民黨團提議逕付二讀，院會無人反對。韓國瑜裁示，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。（編輯：蘇志宗）1131025