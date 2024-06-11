賴總統核可國會職權修法覆議案 盼朝野再審慎檢視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院6日提出立法院職權行使法、中華民國刑法等修正案的覆議理由書，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德已核可覆議案，並於上午11時將公文送至行政院，同時以總統府秘書長函通知立法院。

郭雅慧表示，賴總統作為民主憲政的守護者，在審慎評估行政院所提的覆議理由書後，依照憲法賦予行政院的權利，核可行政院對法律案的覆議權，期盼立法院朝野各黨能再次審慎檢視法案內容，找出合法合憲，以國家利益為優先的最大共識。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文、增訂中華民國刑法第5章之1章名及第141條之1條文等案，相關函文6月5日送抵行政院，行政院隨後於6日提出覆議案，依法須在收到函文起算10天內（6月14日），呈請總統核可，再移請立法院覆議。（編輯：謝佳珍）1130611