國會職權修法政院提覆議 卓榮泰盼尋找國家利益共識

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院今天針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。行政院長卓榮泰說，覆議並非要升高朝野對立，而是盼國會藉由憲政運作過程再次審議法案內容，找出符合憲法、國家利益的最大共識。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文昨天送抵行政院。行政院提出7點理由認定上述條文窒礙難行，今天行政院會通過覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。

7點覆議理由包含，一、沒有實質討論，違反民主原則；二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四、漠視正當法律程序，違反程序正義；五、無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課刑責。

行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中對覆議案表示，此案經研議結果，有違反憲法民主程序、法律正當程序以及侵害人權之虞，包含審議程序違反民主原則，要求總統國情報告常態化以及備詢都違反憲法；且立法院質詢權、調查權、以及聽政權違反權力分立原則，也侵害民眾基本權益。

卓榮泰也說，立法院對人事同意權的行使，也可能影響憲法與法定機關職權行使；另外，藐視國會罪違反法律明確性原則、比例原則，以及正當法律程序等。他表示，因有上述窒礙難行之處，因此行政院依照憲法增修條文第3條第2項第2款辦理覆議。

卓榮泰表示，行政院作為國家最高行政機關，必須依法行政、捍衛憲政秩序，守護民眾基本權利，民主政治也應該要經過溝通討論過程形成共識，此次政院提出覆議不是要升高朝野對立與衝突，而是希望透過憲政運作過程，請立法院再次審議法案內容，找出符合憲法以及國家利益的最大共識。（編輯：翟思嘉）1130606