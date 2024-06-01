立法院職權修法 學者：國會進入對決式民主

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（中央社記者郭建伸台北1日電）外界關注國會職權修法衍生議題，學者認為，藐視國會罪中的虛偽陳述與刑法偽證罪無法類比，且聽證程序僅以最低層次程序保障聽證出席者；台灣已進入「對決式」民主，若覆議不通過、釋憲未達成期待，或許可提交公民複決。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

台灣新世紀文教基金會今天舉行「權力分立與權利保障－從立法院職權行使法修正案談起」座談會，邀請東華法律系副教授范耕維、成大法律系副教授陳怡凱、輔大學士後法律系助理教授姚孟昌、東吳政治系助理教授陳方隅、東吳法律系講師張錕盛與談。

范耕維表示，這次立法院增訂的藐視國會罪，分為「質詢虛偽陳述」與「聽證虛偽陳述」兩種類型，外界常把虛偽陳述視為刑法中的偽證罪，但兩者無法直接類比。

范耕維指出，偽證罪是針對審判庭中證人陳述證言情境，僅限定在檢察官起訴的特定犯罪事實，且是為處罰證人在證言時背於客觀事實，有事實、才有虛偽與否問題，且作證範圍相當特定明確。

范耕維說，藐視國會罪則是針對立委質詢中官員備詢情境，由於立委質詢常常沒有明確範圍、常伴隨錯誤資訊，而官員備詢常伴隨「個人意見」，甚至立委質詢內容並不是官員的職權範圍，若回答錯誤，是否算虛偽陳述是個大問題。

范耕維指出，修法增訂以查弊為目的的聽證程序，但其中欠缺「拒絕證言權」告知義務的保障，受辯護人的協助保障更需經主席同意，辯護人保障僅做半套；且立法者一邊宣稱以證人來立法，一邊宣稱查弊為聽證目的，恐衍生「證人轉被告」問題，而法律實務上，對被告應採最高層級程序保障，但立院職權行使法新法，僅以最低層次程序保障聽證出席者。

姚孟昌表示，立法院職權行使法三讀通過後，很多參與抗議的公民都在問接下來怎麼辦，目前行政院擬移請立院覆議、民進黨團打算聲請釋憲；他認為，行政院需站出來維護憲政體制，而民進黨團也必須具體說明修正案何處違憲。

姚孟昌指出，若覆議不通過、釋憲也未達成期待，或許可提交公民複決，但必須碰觸到核心問題，即為何這部法律違反自由民主憲政秩序。

張錕盛表示，這次立法表決過程、二讀前的討論，以及未納入其它版本，都存在瑕疵，台灣已變成「對決式」民主國家，而非審議式民主立法程序，外界不必再稱這是國會改革五法，而是國會擴權五法。（編輯：林克倫）1130601