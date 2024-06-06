國會職權修法政院提覆議 藍：堅持改革將否決

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（中央社記者王承中台北6日電）行政院今天針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。國民黨團表示，對行政院長卓榮泰剛上任就罔顧新國會新民意，忽視國會改革的重要性，表達高度遺憾，仍會堅持改革，結合所有力量，否決此覆議案。

行政院今天針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。卓榮泰說，覆議並非要升高朝野對立，而是盼國會藉由憲政運作過程再次審議法案內容，找出符合憲法、國家利益的最大共識。

國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，對於卓榮泰剛上任就罔顧新國會新民意，忽視國會改革的重要性，國民黨團表達高度遺憾，如此不顧主流民意、只想走回頭路的卓內閣，只會離主流民意越來越遠。

國民黨團表示，行政院針對國會改革修法提出覆議，其實一點也不意外。因為在修法過程中民進黨立法院黨團一再杯葛議事、阻撓修法、干擾議事進行；害怕民進黨過去執政8年的惡行惡狀被攤在陽光下，包庇貪腐份子繼續逍遙法外。

國民黨團指出，行政院在尚未收到公文前就早早放話要提出覆議，拉高對抗層級以憲政手段，對抗國會多數民意，掩蓋其全黨上下違法亂紀的作為，必須受到全民最嚴厲的譴責。

國民黨團表示，行政院7項理由全然無理，國會改革法案有實質討論，更以民主方式重複表決，每條皆有8次表決之多。總統國情報告常態化符合憲法規範。聽證僅限與公務相關，一般民眾根本無礙。1場專報、3場公聽會、4次朝野協商，完全符合程序正義。

此外，國民黨團指出，人事同意實質審查，避免政府酬庸濫竽充數。國會代表人民，政府應該謙卑的面對人民。禁止官員虛偽陳述，政院難道要保護官員說謊權利。

國民黨團表示，國會改革法案當中更通過近30條民進黨團版本法條。且立院職權行使法是以立法院組織法所制定，何來行政部門窒礙難行之處。

國民黨團表示，面對行政院所提出的覆議案，國民黨團堅持守護全民對陽光國會的期待及付託，仍會堅持改革，結合國會及社會所有可以結合的力量，否決此覆議案，為中華民國政治清明、長治久安繼續努力。（編輯：楊蘭軒）1130606