國會職權修法政院提覆議 府：總統會審慎評估再決定
2024/6/6 14:06（6/6 14:13 更新）
（中央社記者溫貴香台北6日電）行政院今天針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。總統府發言人郭雅慧表示，尊重行政院行使憲法賦予的覆議權，待總統府收到行政院所呈的覆議理由書後，總統會審慎評估，再妥適決定。
立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文昨天送抵行政院。行政院提出7點理由認定上述條文窒礙難行，院會今天通過覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。
總統府發言人郭雅慧下午表示，依照憲法增修條文明訂，行政院對於立法院決議的法律案、預算案或條約案，認為有窒礙難行時，經總統核可後，可以在決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。
她說，國會是民主的象徵，然而，此次立法院職權行使法修法過程引發社會各界關注，總統必會以國家發展與民主價值全盤並審慎考量，肩負起民主憲政守護者的責任。（編輯：謝佳珍）1130606
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