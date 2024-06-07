民眾黨團：卓榮泰若不接受覆議結果 應知所進退

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（中央社記者郭建伸台北7日電）行政院對國會職權修法提覆議，外界關注後續攻防。民眾黨團總召黃國昌表示，黨團不支持政院的覆議，不會讓外界見縫插針，覆議案不通過後，行政院長卓榮泰應告訴外界是否接受，若不接受，恐怕該知所進退。

黃國昌今天偕民眾黨團副總召黃珊珊、幹事長吳春城等人舉行「行政院會變中央廚房，官員帶頭造謠『泰』離譜」記者會，記者會以老師改考卷的形式，點評政院提出的7大覆議理由，每一項都得0分。

黃國昌指出，他看完行政院覆議7大理由相當震驚，原以為只有民進黨立委和側翼會抹黑搞認知作戰，沒想到行政院升級變成帶頭散布假訊息的中央廚房，令人遺憾，黨團強烈譴責。

黃珊珊表示，自從法案三讀通過後，就一直在等行政院覆議理由，但昨天沒看到政院表示何處窒礙難行，反而看到奇怪的7大理由，難道在國會說實話窒礙難行嗎，抑或民進黨的價值是認同公務員到國會說謊。

黃珊珊指出，以過去的憲法而言，覆議案若不通過，行政院長必須下台，雖然憲法增修條文廢止這項條文，但行政倫理及其他民主國家例子，政院提覆議不成功，行政院長都是被貼上不信任，卓榮泰才上任幾天，難道就要讓國會打臉不信任嗎。

黃國昌質疑，政院的7大覆議理由稱「懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責」，這就是公然說謊，而卓榮泰上午的受訪只顯示出心虛和迴避問題，政院做假訊息的圖卡，卓榮泰竟然沒有勇氣面對。

黃國昌也抨擊，卓榮泰過去明明就有介入立法院正副院長選舉，但之前卻矢口否認，直到後來被抓到才承認，卓榮泰應把話說清楚，不要以為躲在大陣仗的隨扈和媒體資源就可為所欲為。

媒體詢問，覆議案表決時黨團是否團進團出。黃國昌回應，接下來政院應先把覆議理由書送交到立法院，昨天政院新聞稿提到要針對全部條文提覆議，但他很詫異，因為三讀通過版本也有民進黨團的再修正動議，認為政院已經瘋狂到連民進黨團的版本都要提覆議。

黃國昌表示，黨團今天對政院提出嚴厲批判，民眾黨團不會支持政院的覆議，這態度很清楚，不會讓外界見縫插針，民進黨若想分化還是省省。吳春城指出，黨團每位立委「前面怎麼投，後面就怎麼投」。

媒體追問，若覆議案不通過，是否會提行政院長不信任案。黃國昌強調，應該一步步來，覆議案不通過，卓榮泰就該告訴社會大眾他是否接受，其一是接受立法院決議並執行，其二則是不接受，「恐怕自己就該知所進退」。（編輯：張若瑤）1130607