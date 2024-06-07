傅崐萁提覆議沒過就下台 卓榮泰：依憲法無辭職選項

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（中央社記者王揚宇台北7日電）針對行政院對國會職權修法提覆議，國民黨團總召傅崐萁表示，若覆議案沒成功，行政院長卓榮泰是否願負政治責任下台。卓榮泰今天說，按憲法增修條文規定，行政院長沒有辭職選項，而傅崐萁「有第3款的選項，要不要放棄」。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第3款條文規定，立法院得經全體立法委員1/3以上連署，對行政院長提出不信任案。不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員1/2以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，1年內不得對同一行政院院長再提不信任案。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對國會職權修法政院提覆議等議題，例如行政院6日就立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰要針對民主改革法案提覆議，這不是兒戲，若覆議案沒成功，卓榮泰是否願負政治責任下台，作相關說明。

卓榮泰說，行政院收到立法院的來文後，再次比對之前所蒐集的所有資料，比對之後行政院再次確認條文的內容，有違憲及窒礙難行之處，因此依憲政的秩序與設計提出覆議，現在還在努力讓覆議能夠通過，還有努力的空間。

卓榮泰說，但他非常遺憾的是，如果覆議沒有通過，依照新修訂的憲法增修條文第3條第2項第2款的規定，行政院長沒有辭職的選項，不過他倒是要提醒傅崐萁，「你有第3款的選項，你要不要放棄」。

媒體詢問，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌稱卓榮泰是公然說謊的慣犯。卓榮泰表示，黃國昌幾次對他有非常不正確的講法，「我跟黃國昌誰的公信度比較強」，就讓社會來公斷，他不再多言。

卓榮泰也說，行政院5日收到立法院的來文，他如果沒有在6日的行政院會通過來處理覆議案，他勢必要等到13日的行政院會才能處理，這離所謂的10天時間已非常接近。

卓榮泰接著說，通過院會決議後還要送總統核可，這會壓縮到總統審慎檢視咨文的內容，因此行政院決定在昨天的院會，就做出同意提出覆議的決定。（編輯：楊凱翔）1130607