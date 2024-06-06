鍾東錦：花東3案環評是重點 難度高、CP值不夠

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣長鍾東錦昨天稱花東交通3法案是假議題，今天則表示，僅是個人淺見，講出心裡話，但仍認為環評是重點，「實現要很久、難度高、CP值也不夠」。

鍾東錦昨天在議會答詢時稱花東3法是假議題，今天接受電子媒體訪問表示，看花東三法內容，認為有些難度，以工法而言，就像中橫公路當年也是一種政績，但921震災後一直不通，到現在還是很困難，尤其花東地區是地震較頻繁的地方，是否適合做這種建設，值得商榷。

鍾東錦表示，台灣的未來走向AI智慧，資訊要快速，但是生活步調反而要放慢，他感覺花蓮應該不太可能去發展很大量的工商業，還是以觀光旅遊為主，如果很快速度到達目的地，可能少了享受旅途過程的樂趣。

之所以稱「假議題」，鍾東錦表示，政治當然要有希望和美夢，就像他希望苗栗縣盡快脫離財政被中央控管，只要中央財劃法修正通過後，應該很快可以達到；但是花東三法「環境影響評估才是最重要的」，他覺得環評通過的機率太低，如果要實現，真的要很久、難度很高、CP值也不夠。

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鍾東錦表示，只是說出心裡話，提出個人看法與淺見，也不一定正確，有些事情事緩則圓，沒有對錯，如果有對誰比較不禮貌，表示歉意。

國民黨立院黨團總召傅崐萁領銜提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」「花東快速公路建設特別條例草案」「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，民進黨批評是錢坑法案，國民黨立法院黨團內部也有不同聲音。（編輯：方沛清）1130606