藍表態否決覆議 傅崐萁：卓榮泰是否願負責下台

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（中央社記者王承中台北6日電）行政院今天就立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。國民黨團總召傅崐萁表示，國會是國家民意的最高殿堂，行政院長卓榮泰要針對民主改革法案提覆議，這不是兒戲，若覆議案沒成功，卓榮泰是否願負政治責任下台。

行政院今天針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。卓榮泰說，覆議並非要升高朝野對立，而是盼國會藉由憲政運作過程再次審議法案內容，找出符合憲法、國家利益的最大共識。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院接受媒體聯訪時表示，昨天立法院才把國會改革5法正式送出去，很遺憾短短不到24小時，卓榮泰就在行政院會臨時插播要提覆議案，也依照劇本演出，立刻通過，表示要對立法院馬上提出覆議案。

傅崐萁指出，立法院代表全國民意，卓榮泰是國家的行政院長，不是總統賴清德的辦公室主任，不能再用幕僚心態，提出完全無厘頭的覆議案，請卓榮泰三思。如果覆議案沒成功，卓榮泰是否要負起政治責任下台。

傅崐萁表示，國會是國家民意的最高殿堂，卓榮泰動輒要把民主改革法案提覆議，這不是兒戲，卓榮泰應該勇敢地告訴全民，如果覆議不成功，卓榮泰是否願意負起政治責任下台。

傅崐萁指出，行政院提覆議案，立法院從文到之日起15天內必須處理完成，國民黨一定會承載全國國民意，向全世界民主國家看齊。（編輯：翟思嘉）1130606