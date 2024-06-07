傅崐萁若提不信任案 卓榮泰：沒有擔心 就是面對憲法

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（中央社記者林敬殷台北7日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天向行政院長卓榮泰喊話，若覆議案不通過，是否請辭下台。民進黨立委賴瑞隆今天詢問卓榮泰，是否擔心傅崐萁提出不信任案，卓榮泰表示，如果立院依照憲法程序提出任何憲政秩序所允許事項，沒有什麼擔心，就是面對憲法。

卓榮泰今天率行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

行政院會昨日通過立法院於5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文的覆議案。賴瑞隆質詢卓榮泰，覆議案是否下週就會送到立法院。

卓榮泰表示，行政院作為憲政機關，依照憲法規定提出救濟，不應被解讀成惡意，行政院是務實面對法案內容，重新審視並經民主程序好好討論，同時也維護憲政秩序，如果行政院發現有違憲之虞不提出覆議，是失職。目前覆議案正呈請總統核可。

針對覆議案是否下週送到立法院，卓榮泰進一步說，他希望盡快，越快處理覆議案，社會紛爭會減少，憲政危機也會化解。

賴瑞隆表示，憲法增修條文第4條僅規定，立院得聽取總統國情報告，接受備詢是行政院長的義務，但是這次立法院修法卻增訂總統要依序即時回答，顯已超越憲法，且混淆行政院長與總統之間權利義務。

卓榮泰說，此次修法將總統國情報告定為義務，報告之後採取的答問方式，在憲法是找不到相關規定。

賴瑞隆進一步詢問，覆議案可能不會被接受，傅崐萁也喊話若沒通過，卓榮泰是否要下台。

卓榮泰回應，依照中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規定，只有說行政院長接受，少掉過去辭職的字眼，他很遺憾沒有辭職選項，不過，立法院有第3款的選項。

賴瑞隆追問，是否會擔心傅崐萁提出不信任案。

卓榮泰說，如果立院依照憲法程序提出任何憲政秩序所允許的事項，沒有什麼擔心，就是面對憲法。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第3款條文規定，立法院得經全體立法委員1/3以上連署，對行政院長提出不信任案。不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員1/2以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，1年內不得對同一行政院院長再提不信任案。（編輯：潘羿菁）1130607