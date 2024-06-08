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謝長廷談青鳥行動：民主病了只能用更民主方法治療

2024/6/8 07:40（6/8 08:42 更新）
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駐日代表謝長廷7日與駐日台媒茶敘時表示，肯定台灣年輕人在立法院外進行自發性的「青鳥行動」，「民主病了只能用更民主方法治療。」中央社記者楊明珠東京攝 113年6月8日
駐日代表謝長廷7日與駐日台媒茶敘時表示，肯定台灣年輕人在立法院外進行自發性的「青鳥行動」，「民主病了只能用更民主方法治療。」中央社記者楊明珠東京攝 113年6月8日
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（中央社記者楊明珠東京8日專電）駐日代表謝長廷昨天與駐日台媒茶敘時表示，前陣子台灣年輕人在立法院外進行自發性的「青鳥行動」，「民主生病了，只能用更民主的方法來治療」，議會代表做出明顯違反民意的事，就由人民出面直接表達民意。

謝長廷說，有關立法院通過的國會職權法，外界稱為「國會擴權」，藐視國會案是其中的一部分，行政院長卓榮泰已決定提覆議案。

謝長廷說：「民主生病了，只能用更民主的方式來治療，過去有些國家是用不民主的方法來治療，用鎮壓、逮捕的方式，是不對的。」

他進一步說明，所謂「更民主」的方式就是直接民主，最好是自動自發挺身而出，如果是由執政黨動員，那意義就不同。他認為「青鳥行動」參與者自動自發的作法很好。

他指出，台灣最近這1、20年關鍵時刻都有年輕人挺身而出，從野百合運動到太陽花運動，再到這次的青鳥行動，以後這是可寫歷史的，台灣民主運動有生生不息的年輕力量投入，持續這個記憶與能量。

他認為，記憶若沒持續就會遺忘，野百合運動距今已逾30年，現在30歲的人大多不知有此運動；太陽花運動也經過10年了。在野百合運動前，還有李文忠等人的台大自由之愛，每個時代都有年輕人投入是非常好的現象，代表生生不息、無斷層，歷史可以持續。

謝長廷感嘆地說，六四天安門事件今年滿35週年，有人不知什麼是天安門事件，以為是「壞人在作亂」，那樣實在太可憐。

他認為，中國就是因為沒有持續，年輕人不知天安門事件，只看到少數人在那裡點蠟燭，也不知為何那些人要點蠟燭。

談到六四，謝長廷認為，在中國，六四是發生天安門事件學生遭鎮壓的日子，但對台日而言，六四這一天記錄了新的歷史。因為2021年6月4日日本政府捐贈台灣第一批疫苗124萬劑，當時有一位建築師畫了1989年天安門事件與2021年他在日本成田機場送機的圖做對比。

謝長廷說：「六四，台日寫下新的歷史、寫下新的一章，我也留下一個身影。」當時在雨中穿著雨衣的謝長廷對著載運疫苗赴台的飛機鞠躬致敬。

媒體詢問，有關立法院的「亂象」，中國的因素是否很強，謝長廷答說，中國從未放棄干涉，干涉是一直存在，加上最近立法院朝小野大，所以中國又有機會。（編輯：陳慧萍）1130609

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