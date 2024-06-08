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國會職權修法覆議案 藍：將協商是否邀卓榮泰說明

2024/6/8 12:57（6/8 13:18 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北8日電）行政院對國會職權修法提覆議，國民黨團書記長洪孟楷今天表示，黨團將請立法院長韓國瑜召開朝野協商，協商覆議案處理時間，並確認是否要邀請行政院長卓榮泰前來說明。他呼籲民進黨團，不要再用暴力癱瘓議事，否則責任都會算在民進黨頭上。

行政院6日針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。行政院長卓榮泰說，覆議並非要升高朝野對立，而是盼國會藉由憲政運作過程再次審議法案內容，找出符合憲法、國家利益的最大共識。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天接受訪問時說，民眾會放大檢視覆議的理由為何，現在行政院所提出的7大理由，沒有存在法理上窒礙難行或衝突之處，反而處處都還是顯露民粹式的說法，或是民進黨意識形態的攻防。

洪孟楷也說，未來也會在收到覆議時，請立法院長韓國瑜召開朝野協商，協商覆議案的處理時間，並確認是否要邀請行政院長卓榮泰來說明。

洪孟楷強調，接下來會依照法律相關規定來進行，但重點在這15天內，民進黨立法院黨團不要再製造衝突來杯葛議事。

洪孟楷認為，既然行政部門提出覆議，要由立法院來確認，就應該回歸到民主的程序，用投票的方式好好的進行議事。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130608

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#洪孟楷
#卓榮泰
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