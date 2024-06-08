民進黨反濫權宣講6/14啟動 林右昌：首場選在花蓮

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（中央社記者溫貴香台北8日電）國民黨首場國會改革說明會，定15日從總統賴清德曾執政的台南市起跑。民進黨秘書長林右昌今天表示，14至16日將舉辦3場「反濫權、護民主」宣講活動，首場選定國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮選區起跑，其他2場是台北、新北。

民進黨今天下午在台北圓山花博公園花海廣場，舉辦「都市就是孩子的遊戲場」DPP親子派對，吸引許多父母親帶著孩子到場同樂；林右昌在現場也與小孩們大玩答問題給獎品等遊戲，現場笑聲不斷。

林右昌會後受訪被問到國會擴權法案全國行動宣講規劃時表示，「反濫權、護民主」全台宣講活動，首場在花蓮，第2、3場分別是新北市與台北市，目的是希望讓在國會發生的事情，能讓全台民眾都有更深認識跟了解。

他指出，台北、新北是全國政治與經濟重心，且因時間緊迫，因此從14日至16日3天，先選擇這3個城市作示範與啟動。

至於首場選定花蓮，林右昌說，國會擴權等相關議案的發起者，是花蓮立委、國民黨立法院黨團總召傅崐萁，花蓮人也希望了解整個過程，民進黨聽到花蓮人民的聲音，所以第1場選定花蓮。

被問到宣講活動是否為日後的罷免與釋憲先暖身，林右昌表示，用政治或對抗角度看待任何事物，並非民主之福，從執政黨角度，不會希望與在野黨對立或對抗，而是希望是能得到所有人的認同跟支持，讓施政能順利，讓國家能進步。

他強調，「反濫權、護民主」宣講活動，最重要目的是民主深化，希望讓所有公民都在此過程，能認知、學習並了解國家與政府體制的運作，應該要往哪個方向走，這不是為了未來所謂的罷免或政治對抗，「目的不在此，層次也沒那麼低」。

此外，民進黨中央黨部近日發函各縣市黨部，指示應至少辦理一場「反濫權、護民主」說明會，並通知該縣市黨籍縣市議員及鄉鎮市民代表、村里長，鼓勵其辦理說明會及街頭宣講；活動第1階段為6月14日至6月30日，第2階段為7月1日至7月16日。（編輯：林興盟）1130608