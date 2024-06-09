民進黨全台反濫權宣講 黃國昌批下鄉散播假訊息

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（中央社記者郭建伸新北市9日電）藍綠兩黨將各自展開國會職權修法全台宣講，外界關注民眾黨是否有類似行動。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨不斷溝通說明國會改革，但像民進黨這種搞法，繼續下鄉只是在散播假消息，對台灣民主絕非好事。

網紅「館長」陳之漢今天舉辦全國健美比賽，黃國昌、國民黨立委吳宗憲、新北市長侯友宜等人應邀出席，黃國昌也在現場接受媒體聯訪。

藍綠近期都將展開國會職權修法全台宣講，民進黨更訴求是「反濫權、護民主」宣講活動，媒體詢問民眾黨是否有類似計畫。

黃國昌表示，民眾黨在國會改革過程中不斷溝通說明，院會二讀審議過程，他連續3天從早到晚開直播，闡述條文和立法院發生的事情，但民進黨仍在立法院殿堂胡鬧、散播假消息。

黃國昌指出，他一直溝通宣講國會改革對深化台灣民主的重要性，當反對國會改革的媒體人范琪斐邀請他上節目時，他沒有迴避，依然直球對決；他尊重民進黨到全台各地宣講「反改革」，但希望民進黨也好好解釋，為何反對跳票8年的法案。

他強調，民眾黨都是講道理，逐步向公民解釋，絕對不是像民進黨散播假消息與抹紅抹黑，像民進黨這種「搞法」，繼續下鄉只是在散播假消息，對台灣民主絕對不是好事。

談及行政院提起國會職權修法覆議，黃國昌批評，行政院長卓榮泰提出的覆議理由，不僅錯誤百出、充滿謊言，覆議理由中的假訊息，行政院何時要出來澄清；民進黨的覆議，到底要講道理還是動用武力，這恐怕是民進黨得對外說清楚。

此外，黃國昌日前接受范琪斐訪問，後因節目剪輯引發爭議，媒體今天詢問如何看待支持者的出征行為。黃國昌表示，民主社會每個公民表達意見相當正常，他被特定團體擺靈堂，從沒說過一句話，有沒有民主風度，大家心中都有一把尺。（編輯：林興盟）1130609