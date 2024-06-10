全球青鳥第2站巴黎接力 塞納河上力挺台灣民主

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）繼4日紐約時報廣場全球青鳥活動後，9日巴黎近百人接棒為青鳥串連第2站。參與者告訴中央社，除向世界與國內傳達力挺民主自由的訊息外，也提前迎接國家隊選手參加巴黎奧運。

奧運開幕式即將到來，巴黎青鳥活動也在塞納河遊船上進行，從法國大革命的起源地巴士底廣場河畔出發，行經羅浮宮、巴黎聖母院等重要歷史地標。在場地與安全考量下採限額報名制，有近百人參與。

參與者拿著各式旗幟，在露天甲板上高喊「望你順遂，我愛台灣」、「台灣加油，Aller Taïwan」、「反對國會濫權」；更特別在行經剛掛上奧運五環的艾菲爾鐵塔前，喊出「台灣隊加油」。

全球青鳥團法國串連以「台灣隊：自由、多元、驕傲」為關鍵詞，接棒紐約，繼續「和台灣站在一起」（Stand with Taiwan）。

法國組成員Liga告訴中央社，「自由、多元、驕傲」貼近台灣價值，「台灣在自由的環境下孕育出多元的科技晶片、運動員或文化等，這也讓台灣人如此驕傲」，同時希望與法國「自由、平等、博愛」有所共鳴。

提到籌備過程，她表示，5月底發現全巴黎的大看板在1年前已全被奧運贊助商包下，只好決定以包船方式進行。費時3、4天找到船，「5人團隊很用力地燃燒生命，也很感謝大家共襄盛舉」。

Liga說，因廣告幾乎就是船租，經費較少，只在海外青鳥社團上就很快完成募資。

巴黎奧運7月舉行開幕式，也是奧運史上首次在河上進行，台灣選手無法揮舞國旗並以國名參與。因此在塞納河上揮舞國旗與台灣旗幟的巴黎青鳥活動不僅展現台灣精神，也向參與巴黎奧運國手表達支持的預熱活動。

Liga說，參與者在船上喊出Team Taiwan，「希望藉這個機會，替台灣選手喊出心目中的隊名」。

Liga告訴記者，民主自由是一起奮鬥來的，希望在國外也能用做得到的力量讓國際媒體有機會看到，把支持和看顧台灣的心傳達回國內，讓他們有力氣繼續在台灣第一線作戰。

旅法演員楊宜霖除了想提前迎接國家隊選手，也想對台灣青鳥運動的參與者說：「最近台灣不平靜，想讓台灣朋友知道，感激你們每次都勇敢站出來，看到你們在街頭辛苦，我們都很心疼。在法國的台灣人都很感激你們的努力，支持你們的行動、掛念著你們，希望大家都能撐過每個難關。台灣加油。」

古稀之年的林麗華從美國遠道而來，她表示，「在我們年代，民主不是天上掉下來的。但今天我看到這麼多年輕人：大學生、剛出社會的，甚至高中生，自發自願來到現場，風雨無阻」。

林麗華說，「如果不是民主，且大家有共識，沒辦法在短短時間凝聚這麼多的力量一起向前行，抗議國會濫權」。

資訊開發人員馮索（François）也參與活動，他告訴中央社，「我今天來支持台灣與台灣隊。參加這個活動很重要，因為有很多機構都排除台灣，奧運是讓台灣向世界各國發聲與代表自己的好機會」。

馮索認為台灣運動員無法揮舞國旗是「令人遺憾」，「一國人民能自由展示國旗和價值觀很正常」。

他表示，台灣民主運作良好，「我們常說它是亞洲最好的民主典範。重要的是，不只有國會等機構，而是當人民不同意時，也可表達對國會或政府的不滿」。

活動現場氣氛熱絡，更設有手作珍奶裝飾攤位，圍滿了大人小孩。參與者除了揮舞旗幟並為台灣加油外，也是旅法台灣人凝聚向心力、傳達民主信念的時刻。（編輯：韋樞）1130610