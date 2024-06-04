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特派現場／青鳥公媽募資挺台 民主同婚珍奶影片登紐約時報廣場
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青鳥公媽募資挺台 民主同婚珍奶影片登紐約時報廣場[影]

2024/6/4 18:29（6/4 19:06 更新）
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美國紐約時報廣場大型看板自美東時間4日凌晨起，每5分鐘播放「海外青鳥公媽應援團」影片，包括珍珠奶茶、同婚和民主燈塔等圖樣，向全球傳達台灣人團結，一同捍衛民主價值。中央社記者廖漢原紐約攝 113年6月4日
美國紐約時報廣場大型看板自美東時間4日凌晨起，每5分鐘播放「海外青鳥公媽應援團」影片，包括珍珠奶茶、同婚和民主燈塔等圖樣，向全球傳達台灣人團結，一同捍衛民主價值。中央社記者廖漢原紐約攝 113年6月4日
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（中央社記者廖漢原紐約4日專電）美國紐約時報廣場大型看板自美東時間4日凌晨起，每5分鐘播放「海外青鳥公媽應援團」影片，包括珍珠奶茶、同婚和民主燈塔等圖樣，向全球傳達台灣人團結，一同捍衛民主價值。

30秒鐘的動畫影片首先出現斗大的「台灣」英文字樣，加上台灣黑熊、鳳梨、珍珠奶茶等代表圖樣．隨後出現「民主燈塔」、「平等堡壘」與象徵平權的彩虹及投票印章圖案，「自由昌盛」、「創新蓬勃」、台北101大樓，最後出現「堅強屹立」及呼籲「與台灣堅強站在一起」。

為響應台灣的青鳥行動，全球熱心台僑自發組成的「海外青鳥公媽應援團」，於美國東岸時間6月4日起，在紐約時報廣場（Times Square）進行24小時不間斷的影片輪播，每5分鐘播放30秒影片，向全世界傳達台灣民主的價值。

海外青鳥公媽應援團在新聞稿中指出，紐約時報廣場是全球知名地標，也是傳播訊息的重要樞紐。選擇6月4日在這裡進行影片首播，象徵全球台灣人團結一致，捍衛台灣民主與自由的決心。

紐約時報廣場的影片輪播活動，透過海外青鳥公媽應援團發起，在短短3小時內募集到8萬美元（約新台幣258萬元）的目標，希望成為台灣的青鳥活動後，接力聲援台灣的世界第一站。

海外青鳥公媽應援團指出，美東時間4日晚間，預計超過百名海外青鳥民眾將自發性聚集時報廣場，一起聲援台灣的民主與自由，響應台灣的青鳥活動，展示對台灣民主信心。（編輯：高照芬）1130604

美國紐約時報廣場大型看板自美東時間4日凌晨起，每5分鐘播放「海外青鳥公媽應援團」影片，包括珍珠奶茶、同婚和民主燈塔等圖樣，向全球傳達台灣人團結，一同捍衛民主價值。中央社記者廖漢原紐約攝 113年6月4日
美國紐約時報廣場大型看板自美東時間4日凌晨起，每5分鐘播放「海外青鳥公媽應援團」影片，包括珍珠奶茶、同婚和民主燈塔等圖樣，向全球傳達台灣人團結，一同捍衛民主價值。中央社記者廖漢原紐約攝 113年6月4日
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