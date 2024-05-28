立法院職權行使法修正三讀 場外青鳥行動群眾比倒讚抗議【圖輯】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）立法院會今天續審國會職權修法相關法案，民團發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議，到場群眾高喊反對國會濫權、要求退回法案，手舉各種標語「沒有討論 不是民主」「反黑箱 反擴權」表達訴求；立法院會下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，場外民眾比出「倒讚」手勢抗議。

立法院會三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，場外抗議民眾接力將2顆寫有「公民捍衛民主」、「重啟社會對話」的白色大球推向立法院。中央社記者王飛華攝 113年5月28日

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，法案三讀時，立院外飄下陣雨，抗議民眾穿上雨衣不畏雨勢，舉起標語並高喊口號表達不滿。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，場外民眾比出「倒讚」手勢抗議。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

民眾在立法院外濟南路集結抗議，現場高喊口號，持標語看板表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

民眾在印有國民黨立委頭像的看板上貼貼紙，透過票選活動表達罷免心聲。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

民眾在立法院外持「沒有討論 不是民主」標語看板抗議。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

民眾頭戴寫有「反黑箱、反擴權」標語的紙箱表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

民眾在立法院外抗議，高舉標語看板表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

民眾穿著雨衣聚集立法院外，在雨中高喊訴求。中央社記者王飛華攝 113年5月28日

立法院外濟南路上擠滿抗議國會職權修法的人潮。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

立法院會續審國會職權修法，抗議民眾在場外周邊護欄上綁滿白布條。中央社記者黃麗芸攝 113年5月28日

許多民眾集結立法院外抗議，現場也發起「票選最想要開除黨籍的民眾黨立委」投票活動，供大家表達心聲。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

（編輯：簡莉庭）1130528