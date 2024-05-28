立法院職權行使法修正三讀 場外青鳥行動群眾比倒讚抗議【圖輯】
2024/5/28 17:05（5/28 18:41 更新）
（中央社網站）立法院會今天續審國會職權修法相關法案，民團發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議，到場群眾高喊反對國會濫權、要求退回法案，手舉各種標語「沒有討論 不是民主」「反黑箱 反擴權」表達訴求；立法院會下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，場外民眾比出「倒讚」手勢抗議。
（編輯：簡莉庭）1130528
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