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立法院職權行使法修正三讀 場外青鳥行動群眾比倒讚抗議【圖輯】

2024/5/28 17:05（5/28 18:41 更新）
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立法院會28日下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，場外抗議民眾在三讀後高喊「韓國瑜下台」，並比出倒讚表達不滿。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
立法院會28日下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，場外抗議民眾在三讀後高喊「韓國瑜下台」，並比出倒讚表達不滿。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
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（中央社網站）立法院會今天續審國會職權修法相關法案，民團發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議，到場群眾高喊反對國會濫權、要求退回法案，手舉各種標語「沒有討論 不是民主」「反黑箱 反擴權」表達訴求；立法院會下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，場外民眾比出「倒讚」手勢抗議。

立法院會三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，場外抗議民眾接力將2顆寫有「公民捍衛民主」、「重啟社會對話」的白色大球推向立法院。中央社記者王飛華攝 113年5月28日
立法院會三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，場外抗議民眾接力將2顆寫有「公民捍衛民主」、「重啟社會對話」的白色大球推向立法院。中央社記者王飛華攝 113年5月28日
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，法案三讀時，立院外飄下陣雨，抗議民眾穿上雨衣不畏雨勢，舉起標語並高喊口號表達不滿。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，法案三讀時，立院外飄下陣雨，抗議民眾穿上雨衣不畏雨勢，舉起標語並高喊口號表達不滿。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，場外民眾比出「倒讚」手勢抗議。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，場外民眾比出「倒讚」手勢抗議。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
民眾在立法院外濟南路集結抗議，現場高喊口號，持標語看板表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
民眾在立法院外濟南路集結抗議，現場高喊口號，持標語看板表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
民眾在印有國民黨立委頭像的看板上貼貼紙，透過票選活動表達罷免心聲。中央社記者鄭清元攝　113年5月28日
民眾在印有國民黨立委頭像的看板上貼貼紙，透過票選活動表達罷免心聲。中央社記者鄭清元攝　113年5月28日
民眾在立法院外持「沒有討論 不是民主」標語看板抗議。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
民眾在立法院外持「沒有討論 不是民主」標語看板抗議。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
民眾頭戴寫有「反黑箱、反擴權」標語的紙箱表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
民眾頭戴寫有「反黑箱、反擴權」標語的紙箱表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
民眾在立法院外抗議，高舉標語看板表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
民眾在立法院外抗議，高舉標語看板表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
民眾穿著雨衣聚集立法院外，在雨中高喊訴求。中央社記者王飛華攝 113年5月28日
民眾穿著雨衣聚集立法院外，在雨中高喊訴求。中央社記者王飛華攝 113年5月28日
立法院外濟南路上擠滿抗議國會職權修法的人潮。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
立法院外濟南路上擠滿抗議國會職權修法的人潮。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
立法院會續審國會職權修法，抗議民眾在場外周邊護欄上綁滿白布條。中央社記者黃麗芸攝 113年5月28日
立法院會續審國會職權修法，抗議民眾在場外周邊護欄上綁滿白布條。中央社記者黃麗芸攝 113年5月28日
許多民眾集結立法院外抗議，現場也發起「票選最想要開除黨籍的民眾黨立委」投票活動，供大家表達心聲。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
許多民眾集結立法院外抗議，現場也發起「票選最想要開除黨籍的民眾黨立委」投票活動，供大家表達心聲。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日

（編輯：簡莉庭）1130528

#立法院
#國會職權修法
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