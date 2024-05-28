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直播／立法院職權行使法修正三讀 被質詢人藐視國會最高罰20萬
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立法院職權行使法修正三讀 被質詢人藐視國會最高罰20萬【直播】

2024/5/28 16:59（5/28 17:16 更新）
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立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。中央社記者王騰毅攝 113年5月28日
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。中央社記者王騰毅攝 113年5月28日
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（中央社網站28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，被質詢人若有藐視國會行為，可處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。此外，邀請總統至立法院進行國情報告，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。

影片來源：國會頻道

另外，條文新增聽證權的行使規範，規定出席聽證會的社會上有關係人員證言時，為虛偽陳述者，得經立法院會決議，處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

在立委行使人事同意權部分，規範以記名投票表決、審查期間不得少於1個月，而當被提名人違反相關規定，經院會決議者，得處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

條文也規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰；政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。

在行使調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人、團體或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處最高新台幣10萬元罰鍰。（編輯：翁堃耀）1130528

立法院會28日三讀通過國會職權修法相關法案，民進黨與國民黨立委在議場內各自表達對修法的立場。中央社記者王騰毅攝 113年5月28日
立法院會28日三讀通過國會職權修法相關法案，民進黨與國民黨立委在議場內各自表達對修法的立場。中央社記者王騰毅攝 113年5月28日
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