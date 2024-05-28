立法院職權行使法修正三讀 被質詢人藐視國會最高罰20萬【直播】
2024/5/28 16:59（5/28 17:16 更新）
（中央社網站28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，被質詢人若有藐視國會行為，可處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。此外，邀請總統至立法院進行國情報告，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。
影片來源：國會頻道
另外，條文新增聽證權的行使規範，規定出席聽證會的社會上有關係人員證言時，為虛偽陳述者，得經立法院會決議，處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。
在立委行使人事同意權部分，規範以記名投票表決、審查期間不得少於1個月，而當被提名人違反相關規定，經院會決議者，得處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。
條文也規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰；政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。
在行使調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人、團體或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處最高新台幣10萬元罰鍰。（編輯：翁堃耀）1130528
延伸閱讀國會職權修法藍綠主張比一比 人事同意權、藐視國會條文詳解逾8千人高喊反對國會濫權 立院護欄綁滿抗議白布條逾90名法律學者連署聲明 籲國會五法退回委員會國會職權修法28日可望三讀 柯建銘：一定提釋憲柯文哲：國會改革多是民進黨過去主張 卻被說毀憲談國會職權修法 鍾東錦：政黨應以國家利益為先在野黨推國會職權修法 美媒：北京可能成為贏家
- 立法院職權行使法修正三讀 被質詢人藐視國會最高罰20萬【直播】2024/05/28 16:59
- 2024/05/28 15:44
- 2024/05/28 15:31
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
立法院職權行使法二讀完成 院會決議延長開會時間【直播】