談國會職權修法 鍾東錦：政黨應以國家利益為先

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）立法院會處理國會職權修正法案引發數萬民眾抗議，無黨籍苗栗縣長鍾東錦今天在議會被問及此事表示，立法院是說道理的地方，應以國家利益為最大利益才是政黨應有的風度。

民進黨籍苗栗縣議員翁杰今天進行縣政總質詢時，針對日前數萬民眾上街頭，在立法院集結發聲抗議藍白聯手提出國會職權行使法等相關修法爭議，詢問縣長鍾東錦如何看待此事。

鍾東錦表示，事情總是會過去，他的民進黨朋友也很多，修法有部分法條是現在執政黨原本的主張，他不認為換了位置就換不一樣的想法。

他指出，捍衛自身政權是合理的，但是一般陳抗運動應該是針對執政黨，沒有人針對在野黨去陳抗。他說，立法過程中，是否合法合情合理，大家自有公評，他不方便評論，自己雖然是無黨籍，還是認為立法院應該是說道理的地方，不是靠拳頭的地方。

鍾東錦說，大家比較會站在合乎自身利益為出發點，他認為沒有對錯，但政黨應以國家的利益為最大利益，才是執政黨、在野黨都應該有的風度。（編輯：唐聲揚）1130527