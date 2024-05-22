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國會職權修法 賴清德籲在野黨尊重少數、實質審議

2024/5/22 18:52
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（中央社記者葉素萍台北22日電）立法院會昨天處理藍白所提國會職權相關修法，民眾聚集場外抗議。民進黨主席賴清德今天說，感謝所有堅持程序正義、捍衛自由民主的民間團體及自發前往的民眾，他呼籲在野黨尊重少數，立院遵守程序正義、實質審議法案。

民進黨今天召開中執會，賴清德在會中提到，近日立法院審議「立院職權行使法」等相關法案，引發社會關注。他要感謝立法院黨團總召柯建銘與民進黨團辛苦付出、團結一心，堅定守護民主。

賴清德說，他也要感謝即使昨日傍晚下大雨，仍在立法院外堅持程序正義、捍衛自由民主的民間團體及自發前往的所有民眾，大家都辛苦了。

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他表示，遵守程序正義的實質、理性討論，是民主法治國家國會的原則，也是各黨可以達成共識的關鍵。缺乏程序和實質討論，會讓法條難以凝聚各方共識，容易產生疏漏，甚至可能影響現行憲政與權力分立的運作。

賴清德呼籲在野黨尊重少數，並審慎思考相關法案對現行憲政體系所造成的影響；他相信絕大多數民眾的期待，都是立法院可以遵守程序正義、實質審議法案，讓不同的意見及聲音，可以被好好討論。（編輯：謝佳珍）1130522

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