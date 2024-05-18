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賴清德：我將恪遵憲法 盼國會朝野黨團回歸理性討論

2024/5/18 01:27
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（中央社記者林克倫台北18日電）立法院會17日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，藍綠爆發激烈衝突。民進黨主席、總統當選人賴清德今天凌晨在臉書發文表示，要向在議事攻防中受傷的委員表達慰問，他將恪遵憲法，更期待國會朝野黨團能回歸理性討論。

立法院會17日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，進入逐條討論時，晚間7時左右藍綠爆發激烈衝突。截至17日晚間10時，計有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄、郭國文與國民黨立委吳宗憲等6位立委，因身體不適而送醫。

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賴清德在臉書發文表示，他17日晚間和大家一樣擔心立法院，心繫台灣的未來。他要向在議事攻防中受傷的委員表達慰問，更要感謝每一位捍衛黨團提案、上台發言的民進黨委員們，面對程序不正義的議事過程，大家仍奮戰到最後一刻，展現民進黨守護民主的堅強意志。

賴清德說，距離520就職不到兩天，他想向所有民眾報告，「我將恪遵憲法，執行人民賦予我的職務」；更期待國會朝野黨團能回歸理性討論，讓議事運作恢復和諧且獲得最大共識，以回應人民期待。（編輯：徐睿承）1130518

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