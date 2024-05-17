立院審國會職權修法 場外近百民眾聚集要求停止表決實質審查[影]

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（中央社記者陳俊華、林敬殷台北17日電）立法院會今天審查國會改革相關法案，朝野立委爆發激烈衝突，造成6位立委送醫。晚間有近百名民眾到議場外抗議，高喊「沒有討論、不是民主」口號，並要求停止表決、實質審查。

立法院會今天處理國會改革法案，進入逐條討論時，晚間7時左右爆發激烈衝突。截至晚間10時，計有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄、郭國文與國民黨立委吳宗憲等6位立委，因身體不適而送醫。

晚間約9時，近百名民眾陸續集結在立法院外的青島東路上，高喊「沒有討論、不是民主」等口號。參與者表示，他們是一群關心台灣民主的青年、學生，看到新聞中的國民黨團、民眾黨團有許多不合理的現象，才臨時自發性集會。

代表發言的羅宜說，沈伯洋被國民黨立委拉下主席台、頭著地的畫面，讓人非常痛心。立法院表決大戰中，根本沒有宣讀條文，議程透明度不足，且國民黨團、民眾黨團提出的修正動議內容也不清楚，「這不是我們要的立法院」。

羅宜指出，爭議法案可以攻防，但沒收討論絕對不是民眾能接受的。（編輯：黃瑞弘）1130517

立法院會17日處理國會改革法案，至深夜仍持續挑燈夜戰，晚間在場外也陸續有民眾聚集，與會者高舉標語呼籲公開法案條文、拒絕黑箱等。中央社 113年5月17日

立法院會17日處理國會改革法案，深夜仍持續挑燈夜戰，晚間場外陸續有民眾到場集結，目前評估已有近百人，透過呼口號、舉標語等方式表達意見。 中央社 113年5月17日

立法院會17日審查國會改革相關法案，晚間有近百名民眾聚集在立院外青島東路上抗議，要求停止表決、實質審查等，有人在場高舉自製看板表達立場。中央社 113年5月17日

立法院會17日處理國會改革法案，藍綠全天衝突不斷，雙方均有立委送醫，激烈攻防也引發民眾關注，晚間陸續有人聚集到青島東路上抗議，警方獲報出動人力在門內門外列隊戒備，慎防意外。中央社記者翁睿坤攝 113年5月17日