黃國昌控打人 郭國文：受不了噴口水推開不是賞巴掌

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（中央社記者郭建伸、范正祥台北17日電）朝野立委今天上午在議場推擠衝突時，民眾黨團總召黃國昌指控民進黨立委郭國文打人，郭國文解釋，他受不了黃國昌噴口水，他的手是把黃國昌推開，不是賞巴掌。黃國昌則回應，「不是被推，而是被打」，他沒辦法接受這種暴力行為。

立法院會今天將處理藍白所提國會改革相關法案，朝野為搶提案順序，雙方在議場門口爆發激烈肢體衝突。其中，黃國昌與民進黨團總召柯建銘對嗆推擠時，其臉部意外遭到郭國文推開，黃國昌則當場反嗆「可以這樣打人嗎」？

郭國文事後在臉書解釋，黃國昌上午簽到時，意圖妨礙柯建銘簽到，被他制止後，黃國昌就開始在他耳邊咆哮，還對他的臉噴口水。郭國文說明，他應該摸黃國昌的頭兩下說「你好乖」，這應該才是關掉咆哮的開關。

郭國文指出，當下他的耳朵跟臉都受不了，所以把噪音製造口轉向，黃國昌就開始咆哮他打人。郭國文強調，他的手是在黃國昌的側臉，把黃國昌推開，並不是賞巴掌。

黃國昌上午在黨團會議後受訪表示，國民黨、民眾黨這麼多立委在議場外面待48小時，結果民進黨團一群立委不守規矩，蠻橫想要插隊衝過來，看到這現象真的匪夷所思、超越文明的底線，「民進黨若想要早一點提出案子，就請早一點來排隊」。

黃國昌表示，他當時明明是對柯建銘抗議，沒想到郭國文突然插進來，就往他臉上打下去，他沒辦法接受這種暴力行為，因此當場就跟郭國文抗議。

媒體詢問是否會守護主席台以防議事衝突，黃國昌強調，如果民進黨團今天想透過破壞議事阻擾國會改革法案過關，為確保議事程序順利進行，必須把主席台顧好，確保立法院長韓國瑜能順利主持會議。

黃國昌提到，民眾黨團與國民黨團提出國會改革法案的再修正動議，目的就是完成民進黨承諾過卻跳票的法案，而民眾黨團也送出程序動議，請求院會延長開會時間至國會改革法案處理完為止。

媒體也詢問，今天在國民黨立委保護下進入議場，是否現在與國民黨是盟友關係。黃國昌說明，他們是彼此相互支援，他主要工作除守住議場大門，也保護國民黨立委萬美玲第一個簽到、送案，並確保變更議程時能最優先處理藍白黨團提案，他相信在野黨有共識推動國會改革法案。

此外，民進黨立委王美惠被質疑對駐衛警動粗，她回應媒體詢問時澄清，「我哪有打警察」。今天早上7時以前駐衛警要如何維護議場門口秩序，那是駐衛警的事，但早上7時議場開門之後，立委要進場開會，駐衛警怎麼可以「護航」，擋住議場門口，沒有平等對待所有立委。王美惠表示，她一向尊重警察，也了解駐衛警的辛苦，但駐衛警今天早上的表現「真的太難看了」。

聽聞王美惠的說法，同樣在議場旁受訪的國民黨立委羅廷瑋立刻插話指出，「可是我有看到妳打警察」。王美惠聞言，氣憤回嗆羅廷瑋，「你是在講什麼話」。（編輯：張若瑤）1130517