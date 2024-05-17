本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國會改革法案
新聞專題
國會改革法案2/52
首頁 / 政治

藍白國會改革法案拚三讀 民進黨立委欲衝主席台再爆推擠衝突

2024/5/17 11:02（5/17 11:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會17日處理藍白所提國會改革法案，在處理報告事項逕付二讀、進行表決時，民進黨立委欲攻上主席台，朝野再度爆發推擠。民進黨立委郭國文（卡其褲）試圖翻越突襲主席台，被國民黨立委攔下。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日
立法院會17日處理藍白所提國會改革法案，在處理報告事項逕付二讀、進行表決時，民進黨立委欲攻上主席台，朝野再度爆發推擠。民進黨立委郭國文（卡其褲）試圖翻越突襲主席台，被國民黨立委攔下。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、陳俊華、范正祥台北17日電）立法院會今天處理藍白所提國會改革法案，院會上午10時8分開會後，在處理報告事項逕付二讀、進行表決時，民進黨立委欲攻上主席台，朝野再度爆發推擠，院會休息中。

立法院會今天將處理國會改革相關法案，國民黨、民眾黨立法院黨團從15日起就在立法院前輪值守夜，準備於今天上午7時搶得優先提案權。

民進黨立法院黨團於上午6時45分左右突然現身議場前，和國民黨團爆發第1波激烈衝突，發生嚴重推擠。最終國民黨團、民眾黨團憑藉著人數優勢，順利占據議場主席台，確保院會能順利開會。

立法院長韓國瑜約在上午8時30分抵達議場，媒體詢問，韓國瑜是否擔心今天上不了主席台。韓國瑜只說，「大家早」。

上午9時40分，議場內的民進黨立委全部向前，向議事人員登記發言，守在主席台的藍、白立委站起身嚴陣以待，隔空對望，但未有進一步動作。

直到上午10時8分，韓國瑜才在國民黨立委護送下進入議場，宣布開會。在宣讀完協商結論後，並未進行國是論壇，而是直接進入報告事項。

進行到報告事項第48案，國民黨團提議逕付二讀，因民進黨團反對，韓國瑜隨即宣布按鈴7分鐘、進行表決。民進黨立委則利用台上國民黨立委離開主席台、回到座位領取表決卡及表決的空檔，衝上主席台，藍綠爆發第二波推擠衝突。

民進黨立委鍾佳濱雖一度突圍，衝上主席台，但在國民黨立委人數優勢下被抬離，民進黨立委郭國文想爬上主席台也被拉下，民進黨立委洪申翰與國民黨立委謝龍介則相互推擠，場面火爆。該案表決結束後，韓國瑜在10時38分宣布院會休息。

民進黨立委沈伯洋與國民黨立委葉元之也在台下隔空叫陣，民進黨立委蔡易餘隨即上前將兩人隔開。

院會休息後，場內藍綠立委仍持續爆發口角。（編輯：蘇龍麒）1130517

國民黨立委陳玉珍（後右）全副武裝、在胸前配戴GoPro，並舉牌表達立場。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日
國民黨立委陳玉珍（後右）全副武裝、在胸前配戴GoPro，並舉牌表達立場。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）在議場內短暫交換意見。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）在議場內短暫交換意見。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日
朝野立委一早在議場門口爆發嚴重推擠衝突。中央社記者謝佳璋攝 113年5月17日
朝野立委一早在議場門口爆發嚴重推擠衝突。中央社記者謝佳璋攝 113年5月17日
延伸閱讀
黃國昌控打人 郭國文：受不了噴口水推開不是賞巴掌民團：藍白聯手將提案逕付二讀 立院恐「人大化」綠籲韓國瑜協商國會改革法案 不應強行表決柯建銘喊話：國會瀕危邊緣 在韓國瑜一念之間民進黨批再生醫療雙法被擋 國民黨：下週排院會勿扣帽子
鍾佳濱
母親節逢國際護師節 鍾佳濱變快遞員傳思念、送咖啡民進黨排審國會改革法案 國民黨散會動議通過表決4連勝
韓國瑜
朝野黨團協商5小時 藍綠唇槍舌戰不歡而散立院邀賴清德國情報告 日期與回答方式無共識再協商
國會改革法案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國民黨民眾黨拚國會改革法案三讀 與民進黨立委激烈肢體衝突[影]
172.30.142.14
更多編輯台推薦新聞：