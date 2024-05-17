藍白國會改革法案拚三讀 民進黨立委欲衝主席台再爆推擠衝突

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（中央社記者王揚宇、陳俊華、范正祥台北17日電）立法院會今天處理藍白所提國會改革法案，院會上午10時8分開會後，在處理報告事項逕付二讀、進行表決時，民進黨立委欲攻上主席台，朝野再度爆發推擠，院會休息中。

立法院會今天將處理國會改革相關法案，國民黨、民眾黨立法院黨團從15日起就在立法院前輪值守夜，準備於今天上午7時搶得優先提案權。

民進黨立法院黨團於上午6時45分左右突然現身議場前，和國民黨團爆發第1波激烈衝突，發生嚴重推擠。最終國民黨團、民眾黨團憑藉著人數優勢，順利占據議場主席台，確保院會能順利開會。

立法院長韓國瑜約在上午8時30分抵達議場，媒體詢問，韓國瑜是否擔心今天上不了主席台。韓國瑜只說，「大家早」。

上午9時40分，議場內的民進黨立委全部向前，向議事人員登記發言，守在主席台的藍、白立委站起身嚴陣以待，隔空對望，但未有進一步動作。

直到上午10時8分，韓國瑜才在國民黨立委護送下進入議場，宣布開會。在宣讀完協商結論後，並未進行國是論壇，而是直接進入報告事項。

進行到報告事項第48案，國民黨團提議逕付二讀，因民進黨團反對，韓國瑜隨即宣布按鈴7分鐘、進行表決。民進黨立委則利用台上國民黨立委離開主席台、回到座位領取表決卡及表決的空檔，衝上主席台，藍綠爆發第二波推擠衝突。

民進黨立委鍾佳濱雖一度突圍，衝上主席台，但在國民黨立委人數優勢下被抬離，民進黨立委郭國文想爬上主席台也被拉下，民進黨立委洪申翰與國民黨立委謝龍介則相互推擠，場面火爆。該案表決結束後，韓國瑜在10時38分宣布院會休息。

民進黨立委沈伯洋與國民黨立委葉元之也在台下隔空叫陣，民進黨立委蔡易餘隨即上前將兩人隔開。

院會休息後，場內藍綠立委仍持續爆發口角。（編輯：蘇龍麒）1130517

國民黨立委陳玉珍（後右）全副武裝、在胸前配戴GoPro，並舉牌表達立場。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）在議場內短暫交換意見。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日