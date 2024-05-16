國會改革法案17日恐掀表決大戰 藍白備戰綠做好準備

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（中央社記者王承中、林敬殷台北16日電）立法院會17日將處理藍白所提國會改革相關法案，恐上演表決大戰。藍白立委自15日起即在議場前輪班排隊，確保17日院會議事順暢。民進黨團則表示，會窮盡一切努力、做好一切準備，努力到最後一刻都不會放棄。立法院瀰漫山雨欲來的氣氛。

立法院會17日將處理藍白所提國會改革相關法案，朝野恐上演表決大戰。為確保17日院會的議事順暢，國民黨立委15日起即在議場大門前輪流排班，守住議場門口，避免民進黨團惡意用案海戰術或冗長發言杯葛議程。

台灣民眾黨立法院黨團自15日起，也安排民眾黨立委與國民黨立委一起，在議場大門前輪流排班，至17日上午議場開門。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在議場大門前接受媒體聯訪時表示，明天立法院會就要進行國會改革相關法案的三讀程序，這是非常重要的課題，國民黨立委在議場大門前排班餐風露宿，就是希望明天議事能夠一切順利，朝野一致通過民進黨當年的國會改革相關主張。

傅崐萁指出，未來中華民國是否不會腐化，明天就是一個關鍵的日子，將落實民進黨過去一貫的國會改革主張，大家拭目以待。國民黨團會尊重民進黨團所有的議事表示，但是更希望大家尊重立法院的議事規則，把嶄新的國會呈現在全民面前。

國民黨團書記長洪孟楷則表示，國民黨團一切按照議事規則，呼籲民進黨團不要阻撓國會改革的進行。民進黨身為執政黨，如果還想跟民意作對，不願面對多數民眾期待的國會改革，要用暴力杯葛議事，國民黨團絕對奉陪。

洪孟楷指出，國民黨團希望17日的院會能好好就國會改革法案逐條、逐案討論，並表決，一切按照議事規則，即使面對惡意的暴力手段，也不會退讓，堅定站穩國會改革的立場。

針對明天的議事攻防策略，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，她不知道藍白黨團在議場前排隊是在排什麼，明天的議程早就排好了，都是藍白黨團在14日程序委員會排好的，不知道藍白黨團現在是在演哪一齣。

吳思瑤說，該論理都論理，該要求爭取協商都爭取，該循規蹈矩、按部就班都做了，民進黨團51位立委都做好準備，會窮盡一切的努力，做好一切的準備，各種努力到最後一刻都不會放棄。（編輯：林興盟）1130516