國會改革法案17日恐掀表決大戰 藍白將共提修正版本

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（中央社記者王承中台北16日電）立法院會17日將處理藍白所提國會改革相關法案，恐上演表決大戰。國民黨團總召傅崐萁今天表示，藍白將共提國會改革法案修正版本，預計今天晚間公布，明天共同提案，絕對符合大法官585號解釋令，絕非民進黨團所稱的毀憲亂政。

立法院會17日將處理藍白所提國會改革相關法案，朝野恐上演表決大戰。國民黨立法院黨團為確保17日院會的議事順暢，國民黨立委自15日起在議場前輪流排班，守住議場大門，避免民進黨團惡意用案海戰術或冗長發言來杯葛議程。

而除了國民黨立委在議場大門前排班外，台灣民眾黨立法院黨團自15日起，也安排民眾黨立委與國民黨立委一起，在議場大門前輪流排班，至17日上午議場開門。

傅崐萁今天在議場大門前受訪表示，明天立法院會就要進行國會改革相關法案的三讀程序，這是非常重要的課題，國民黨立委在議場大門前排班餐風露宿，就是希望明天議事能夠一切順利，朝野一致通過民進黨當年的國會改革相關主張。

傅崐萁指出，總統當選人賴清德希望整飭吏治，讓政府導入正軌，國民黨團完全呼應賴清德的訴求，明天立法院會就要通過國會改革相關法案，也希望賴清德能對明天朝野同心修法的結果表示肯定，為520後開創新局，把所有的不法一一揭發。

傅崐萁表示，未來中華民國是否不會腐化，明天就是一個關鍵的日子，將落實民進黨過去一貫的國會改革主張，大家拭目以待。國民黨團會尊重民進黨團所有的議事表示，但是更希望大家尊重立法院的議事規則，把嶄新的國會呈現在全民面前。

另外，傅崐萁也指出，在這是國會改革相關的修法內容，國民黨會持續跟民眾黨溝通，預計今天晚上公布共同提案，將在明天院會中提案。未來只要民間受邀到國會作證，如果虛偽不實，不會有刑責問題，最多只會被罰款，而政府官員在國會虛偽不實、偽造文書及作偽證，這由現行刑法處理，不在此次修法中，並非由國會進行審判。

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傅崐萁表示，國民黨及民眾黨的提案，絕對符合大法官585號解釋令，絕非民進黨團所稱的毀憲亂政，完全沒有牴觸憲法的事情。

對於特赦前總統陳水扁，傅崐萁指出，據聞明天即將卸任的蔡總統可能會特赦陳水扁，但法務部至今都表示無所知悉。即將卸任的總統要做突襲式的特赦，這是總統職權，予以尊重，但如果真的特赦陳水扁，陳水扁是否有道歉、認錯、是否沒入所有不法所得，以及剩下的案子是否還要追下去等， 都應該對全民說明，這是最基本的告知的義務。（編輯：蘇龍麒）1130516