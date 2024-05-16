國會改革法案恐掀表決戰 藍綠17日清晨甲動全力因應

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（中央社記者王承中、王揚宇台北16日電）立法院會17日處理藍白所提國會改革相關法案，藍綠陣營今天在朝野協商不歡而散。民進黨團已通知黨籍立委，明天甲級動員時間為清晨6時至午夜12時；已先搶占議場大門前的國民黨團、也不敢大意，明天清晨甲動全力因應。

立法院會17日處理國民黨與民眾黨所提國會改革相關法案，藍白立委自15日起即在議場前輪班排隊，確保17日院會議事順暢。民進黨團則表示，會窮盡一切努力、做好一切準備，努力到最後一刻都不會放棄。

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，研商「新任行政院長施政方針報告及延會相關事宜」、「邀請總統赴立法院國情報告」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」及「國會改革相關法案」等案。

不過，除邀請新任行政院長施政方針報告及延會時間，朝野有達成共識外，包含邀請總統赴國情報告、環島高鐵特別條例草案等後續議程，朝野都無共識。

在歷經5小時的協商後，韓國瑜於晚間7時30分許，宣布散會，原排定的花東快特別條例草案、國會改革相關法案，未能進行逐條討論，朝野不歡而散。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等人，在協商散會後到議場前召開記者會。傅崐萁說，聽說民進黨團將在今天午夜動員，要求綠委穿輕便服裝，明天若想要攻占議場，在野黨絕對會為人民奮戰到底，國會改革法案絕對要通過。

傅崐萁表示，民進黨團總召柯建銘帶領的民進黨團，當家還準備鬧事，剛在協商現場，柯建銘拋出明天院會只審議環島高鐵及花東快等案，民進黨團願意表決、輸了就三讀通過，但如果要審議國會改革法案，就會發生國會史上最大衝突的武鬥。

傅崐萁指出，柯建銘試圖利誘不成，就當眾恐嚇在野黨，面對民進黨團的各種利誘與招安，國民黨團絕對嚴正拒絕，不會用任何法案交換全民期待的國會改革法案，明天國民黨團將全力以赴；他強調，「即便民進黨要包圍主席台，也要踩過我們的身體，才能把韓國瑜拉下主席台」。

民進黨團幹事長吳思瑤也在協商散會接受媒體訪問說，按照國會慣例，過往從未發生過任何一個條文沒有經過協商，就直接強行表決，這也是民進黨團一直對院長韓國瑜喊話，要求一個最起碼的民主程序。

吳思瑤表示，她不了解韓國瑜明天會怎麼處理，但如果依據立法院長主持議事的慣例與高度，沒有協商完成的條文，就不能強行表決，更何況是連協商都沒有進入，請韓國瑜一定要守護住這個民主審查底線。

吳思瑤說，她認為韓國瑜應當知道事情的嚴重性，只是要看國民黨團是否會給韓國瑜很多壓力，逼迫韓國瑜明天一定要表決；如果要跳過協商強行表決，這是沒收韓國瑜的協商權，也完全沒收民主程序，絕對不可，這件事情很嚴重，她相信韓國瑜的智慧。

民進黨團總召柯建銘受訪時也提到，這是非常關鍵的時候，在韓國瑜的一念之間，因為立法院的民主程序要能實踐；民進黨曾30多年表決沒有成功過，雖然輸了表決，但要贏得道理、民心與論述。

柯建銘說，民進黨團也知道未來4年的任何表決都會輸，但當國會所有程序被沒收，國家就倒了，國會變成中國人大化、香港化，這是何其嚴重的事情，國家與民主會不會被摧毀，這是何其大事，不可不慎。

據了解，民進黨團已通知黨籍立委，明天甲動時間為清晨6時至午夜12時，並提醒要穿著輕便服裝。至於國民黨團，目前先搶占議場大門前的有利位置，但也不敢大意，擬在明天清晨發布甲動因應。（編輯：林克倫）1130516