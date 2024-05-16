朝野黨團協商5小時 藍綠唇槍舌戰不歡而散

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（中央社記者王承中、王揚宇台北16日電）立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團，研商新任行政院長施政方針報告及延會等多案。民進黨團稱沒有協商簽名的東西，院會實難進行，一定發生嚴重衝突；國民黨團則說，這是在恐嚇，當家還要鬧事。雙方唇槍舌戰，不歡而散。

立法院長韓國瑜今天下午2時許召集朝野黨團協商，研商「新任行政院長施政方針報告及延會相關事宜」、「邀請總統赴立法院國情報告」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」及「國會改革相關法案」等案。

但朝野黨團除了針對邀請新任行政院長施政方針報告及延會時間有達成共識外，包含邀請總統國情報告、環島高鐵特別條例草案等後續議程，都無法達成共識；在針對環島高鐵案進行逐條討論時，朝野更是你來我往、唇槍舌戰，讓會議主席韓國瑜數度宣布休息。

朝野黨團今天下午，先是對是否要讓黨團三長以外的立委得以出席，進行朝野協商發言，但雙方吵成一團；韓國瑜宣布休息並在重新開會後宣布，下次召集朝野協商發布協商通知書時，會把跟法案相關的各委員會召委，列為當然的出席代表。

隨後柯建銘在會中表示，今天就講清楚，因為明天院會，大家心裡要有底，沒有朝野協商簽名的東西，院會實難進行，一定發生史大最大、最嚴重的衝突，他不樂見，相信韓國瑜也不樂見。

柯建銘指出，環島高鐵與花東快兩案已經討論相當多次，至少要走完程序，民進黨團仍是反對，就簽保留，簽朝野協商結論，明天院會只處理這兩個案子；30年來皆是如此，凡事一定要依照程序，絕對不能破壞，否則國會就死亡了。

國民黨團總召傅崐萁表示，柯建銘在暗示明天可能會爆發最嚴重衝突，這是在恐嚇，當家還要鬧事，國民黨團不會怕，如果會害怕，今天就不會來了。

稍晚再進行逐條討論時，面對民進黨對於可行性評估送立法院審議的質疑，傅崐萁說，民進黨真要有誠意協商，不會在逐條討論前，就宣布要聲請大法官釋憲；民進黨就是完全反對，現在民進黨就是要把朝野協商、當過場，這就是執政者的傲慢。

柯建銘立即回應表示，此話離譜至極，傅崐萁如果沒有辦法好好說明草案內容、那就直接承認，不要講顛倒是非的事情。

眼見雙方越吵越兇，韓國瑜宣布休息，協商再度中斷。最後在晚間7時30分許，眼看朝野在歷經5個小時的協商後，還無法達成共識，韓國瑜宣布散會。（編輯：林克倫）1130516