傅崐萁指拒絕參加協商 柯建銘反駁顛倒是非

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北2日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天說，立法院長韓國瑜原訂下午召開環島高鐵及花東快速道路朝野協商，但民進黨立法院黨團總召柯建銘卻拒絕參加，無視交通平權，另外也嚴重拖垮議事效率。

柯建銘下午召開記者會駁斥，並說明協商只有1個小時，要討論這2案很難講清楚，希望下週找長一點的時間討論，傅崐萁不該如此顛倒是非，且立法院這幾個月以來，藍白沒收民主，國會香港化。

韓國瑜今天下午原定主持黨團協商，研商環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案。

傅崐萁今天接受媒體聯訪時說，柯建銘選擇無視全民的「交通平權，生命無價」，竟表明拒絕參加韓國瑜原訂下午召開「環島高鐵」及「花東快速道路」朝野協商，而且柯建銘認為1小時的協商不足以解決問題。

傅崐萁質疑，為何民進黨要一意孤行與人民對立，同時又不斷的在委員會及先前朝野協商中上演政治肥皂劇，耗費全民的時間及納稅人的錢，嚴重拖垮議事效率。

傅崐萁也說，日前花蓮強烈地震之後，清楚地看到「蘇花改」和「高鐵」仍然保持安全，而舊有的「蘇花公路」卻發生了前所未見的坍方，未來3到6個月內仍無法正常通車，國家必須重視、確保全民的生命安全和交通平權。

傅崐萁表示，國民黨團不禁要問，此案大家討論這麼久，難道民進黨不希望讓台灣能夠有順暢的交通及人民的安全；韓國瑜做為「環島高鐵」的提案人，行政院長陳建仁也曾表示支持，難道柯建銘要一意孤行地站在人民的對立面。

對此，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、立委鍾佳濱與沈伯洋召開「藍白沒收民主，國會香港化」記者會反擊。

柯建銘表示，他打電話跟傅崐萁說，這2個案加起來的預算要上兆元，如果只有1個小時協商，很難說得清楚，是否下午的協商取消，下週找比較長的時間，多討論幾次後再來表決。

柯建銘指出，這是很善意的溝通，而且傅崐萁一口答應，也說那就沒關係、韓國瑜講好就好，沒想到傅崐萁居然罵民進黨團拖延時間，這已經是顛倒是非到非常嚴重的現象。

此外，柯建銘談到最近藍白聯手在委員會沒收發言權等，還提出毀憲亂政的修法版本，台灣已經走到懸崖邊，到底傅崐萁到中國跟中國大陸全國政協主席王滬寧會面時談了什麼，請完整說明。

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吳思瑤說，柯建銘私下跟傅崐萁就時間交換意見，傅崐萁也同意調整，沒想到卻人前握握手、人後下毒手，民進黨團完全不害怕協商，而是拒絕一再快轉、不能就事論事與充分討論的協商。

吳思瑤說明立法院相關委員會審查傅崐萁所提3大錢坑法案的狀況，包括喊價新台幣8000億元的國六東延花蓮建設特別條例草案，在立法院交通委員會花1分50秒就打包送協商，2500億元的花東快特別條例草案則是花3分鐘等，民進黨團希望在協商時好好討論。（編輯：林興盟）1130502