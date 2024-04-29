藍指訪中成果豐碩 柯建銘質疑賣台沐猴而冠

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（中央社記者王揚宇台北29日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁結束訪中行程，今天說明成果。民進黨團總召柯建銘質疑，傅崐萁的「沐猴而冠團」雖稱是破冰之旅，但本質上為賣台之旅，且中共給的恩惠其實是「養套殺」，大家一定要睜大眼睛來看。

傅崐萁等人今天在立法院舉行「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」成果豐碩記者會，並說此行順利完成兩岸和平破冰、兩岸觀光全面開啟、台灣農漁產品拓展市場等主要任務。

傅崐萁等人記者會結束後，民進黨立法院黨團也召開記者會。柯建銘說，國民黨立委所謂破冰之旅，本質上是賣台之旅，也是早就串通好的政治大戲、政治騙局，更重要的，中共給的恩惠、禮物，其實是養套殺。

柯建銘表示，兩岸觀光是中共先阻擋，接續用限制條件部分開放，設歧視條款，根本不合理，而且這是國家要談的事情，不是幾個人可以解決的事情，國家處在危險懸崖邊，大家要謹慎面對惡局。

民進黨團幹事長吳思瑤說，國民黨以為是滿載而歸，但逐一檢視，這可能為台灣惹上麻煩，而且此訪中團欠缺主體性、代表性，也是精心安排的政治大戲、一條龍式的統戰劇本。

此外，傅崐萁等人會見中國全國政協主席王滬寧。吳思瑤呼籲，請傅崐萁好好說明閉門會議內容，有沒有答應中國要修反滲透法、有沒有答應要修法排除中國進口台灣高科技產品或技術的障礙，以及有沒有答應要排除中國在台灣的科學園區設置設置獵人頭、技術公司的障礙。

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柯建銘則提到，傅崐萁必須回答和王滬寧密會時談了什麼、換了什麼、承諾什麼。

至於大陸國台辦稱陸方願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，吳思瑤說，組合屋是花蓮災民最迫切的需要嗎，因為現在已經有更好的政策工具可以用，包括租金補貼及媒合民宿、飯店等，提供給災民更好的住居品質，況且當地宗教團體也說如果有需求的話，願意興建組合屋，可以有台灣製造的好組合屋，為何傅崐萁要飄洋過海，取得中國製的組合屋。（編輯：蘇志宗）1130429