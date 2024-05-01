立院初審NCC組織法修正草案 全案保留送協商

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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院聯席會議今天初審通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案，針對NCC委員提名是否依國會政黨比例任命等條文，藍白挾人數優勢，通過停止討論並保留協商的動議，因此全數條文保留送黨團協商。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今天併案審查國民黨立委傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲分別所提國家通訊傳播委員會組織法第4條、第8條、第10條條文修正草案等案，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等人列席說明，並備質詢。

修法草案重點包括，NCC委員自國家通訊傳播委員會組織法修正後不分屆次，由行政院及政黨按專長領域各推薦7名，其中政黨應依其在立法院所占席次比例分配名額等。

大體討論階段，民進黨團總召柯建銘重申這次國民黨立委的修法版本都是違憲。民進黨立委沈發惠說，大法官已宣告依政黨比例產生NCC委員違憲，而且現在的制度不是民進黨設計，而是2011年由國民黨佔多數的立法院通過。

民進黨立委吳思瑤說，這些修法版本具針對性，政治目的大於專業需求，政治分贓、無限擴權，過去經過大法官釋憲下已經違憲的修法還要再搞一次，這些修法版本都是惡法。

國民黨立委翁曉玲提到，原來的NCC組織設計可能沒那麼糟，但在2016年總統蔡英文執政後的NCC，越來越走樣，這也是為何要參考西方國家更好的獨立機關設計，必須要引入國會力量，平衡越來越走偏的NCC。

逐條審查階段，藍綠立委吵成一團。吳思瑤說，要逐條討論，國民黨立委羅智強主張，如果有意見就保留協商，而國民黨立委傅崐萁等人先後提案，希望第4條、第8條、第10條停止討論並交付協商，柯建銘等人則數次提案，希望延長開會時間到今晚12時等。

不管是舉手表決還是點名表決，民進黨在場立委人數均不敵國民黨與台灣民眾黨，均敗陣，最終這3個條文都保留，本案須交黨團協商。

民進黨立委鍾佳濱說，還沒有逐條討論就停止討論，如同還沒有受孕就墮胎，太離譜了。

另外，羅智強等人提出附帶決議，內容包括為維護機關獨立性與公信力，要求今年7月任期屆滿的原任NCC委員，應比照陳耀祥公開宣示，不再接受行政院提名續任外，若行政院於原任委員任期屆滿前未能依規定提任時，也不再接受延任，主動辭職以示負責。

柯建銘、吳思瑤等人反對，也說這是離譜的附帶決議，怎麼可以逼別人辭職，但在表決時，藍白挾人數優勢下通過。隨後，民進黨立委順勢提案，希望委員會將此附帶決議廣印百萬份，廣為宣傳，但此提案在散會前並未處理。

此外，國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，嚴厲譴責NCC淪為民進黨附隨組織，並指陳耀祥赴立法院備詢，身為獨立機關首長，早上委員會開會前居然先至民進黨團辦公室與民進黨團「密室溝通、協商」，其獨立機關的獨立性蕩然無存。（編輯：謝佳珍）1130501