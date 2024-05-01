NCC提名人選出爐 陳耀祥：相當專業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北1日電）行政院昨天公布NCC委員提名人選，提名現任NCC副主委翁柏宗為主委，加上陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查。NCC主委陳耀祥今天受訪說，提名權是行政院長的權力，予以尊重，這4人都相當專業。

外傳國家通訊傳播委員會（NCC）主委一職，有媒體大亨介入，陳耀祥說，他無從證明或了解，是看媒體報導才知道，因此並不清楚。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今天併案審查國民黨立委傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲所提國家通訊傳播委員會組織法第4條條文修正草案等案，NCC主委陳耀祥等人列席說明，並備質詢。

對於翁柏宗被提名要接NCC主委一事，陳耀祥會前接受媒體聯訪指出，提名權是行政院長的權力，NCC予以尊重，這4個人選都相當專業。

關於提名過程中，爆出有媒體大亨介入施壓，陳耀祥表示，他也是看媒體報導才知道，不清楚這件事情；在委員提名過程中，學界、產業界等各方面有可能推薦人選，但最後由行政院長做決定。

媒體追問，翁柏宗捲入鏡電視洩密案，是否適合擔任NCC主委。陳耀祥說，關於鏡電視相關案件，監察院調查過了，如果還有些可能的司法調查案件，都配合檢調單位處理。

關於在野黨質疑NCC拒絕立法院鏡電視調閱小組調閱鏡電視案相關文件。NCC近日表示，尊重立委職權，但希望能釐清調閱資料的法定程序問題，待調閱小組回復後，NCC將積極辦理。

陳耀祥指出，沒有說不給，而是依照法定程序，調閱資料要依照程序，給資料也要依照程序。

此外，台灣民眾黨立委黃國昌質詢時，在場國民黨立委謝龍介、民眾黨立委林國成不滿陳耀祥的回答態度，痛罵陳耀祥，但經會議主席、國民黨立委吳宗憲維持會場秩序下，衝突無擴大，繼續質詢。

NCC有4位委員任期將在今年7月31日屆滿，包含主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，行政院4月30日依「國家通訊傳播委員會組織法」第4條第4項規定，在任期屆滿3個月前，也就是4月底提名，送請立法院同意。

行政院人事行政總處4月30日透過新聞稿指出，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，已依法提名現任NCC副主委翁柏宗為委員兼主委、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏為委員兼副主委，以及委員東華大學中國語文學系專案教師羅慧雯與NCC電台與內容事務處副處長詹懿廉共4人名單函送立法院審查。（編輯：楊蘭軒）1130501