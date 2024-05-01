立院審NCC組織法 黃國昌陳耀祥交鋒火藥味濃

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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院聯席會議今天排審NCC組織法，朝野過招，藍白立委不滿NCC主委陳耀祥回答民眾黨立委黃國昌的態度，離開座位衝向前斥責、痛罵，火藥味濃厚，但衝突未擴大。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今天併案審查國民黨立委傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲所提國家通訊傳播委員會組織法第4條條文修正草案等案，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等人列席說明，並備質詢。

對於在野黨質疑NCC拒絕立法院鏡電視調閱小組調閱鏡電視案相關文件，台灣民眾黨立委黃國昌質詢時，先詢問陳耀祥為何拒絕提供鏡電視弊案調閱小組資料，也問NCC發給調閱小組的公文，是誰決定的。陳耀祥說，並沒有不給資料，而發公文是自己的決定。

黃國昌不滿，質疑NCC到底是合議制還是首長制，陳耀祥回應首長制。黃國昌說，那為何可以一個人決定；陳耀祥表示，這是行政庶務。

黃國昌與陳耀祥言語交鋒，現場火藥味十足，國民黨立委謝龍介、民眾黨立委林國成不滿陳耀祥回答立委的態度，憤而離座起身衝向前，斥責陳耀祥。會議主席、國民黨立委吳宗憲趕緊出面主持秩序，才讓場面冷靜下來，讓後續的質詢得以繼續進行。

黃國昌接著詢問陳耀祥在聯席會議開會前先去哪裡。陳耀祥說，到民進黨立法院黨團。

黃國昌質疑，陳耀祥是民進黨的NCC主委，還是國家的NCC主委，為何審理NCC組織法前還先跑去民進黨團聽命令。陳耀祥表示，他是去溝通法案。

民進黨立委沈發惠詢問陳耀祥，如果今天國民黨團、台灣民眾黨團邀請其去溝通的話，是否會去。陳耀祥說，法案要溝通，因此他也會去。

沈發惠說，民進黨團邀請陳耀祥來說明法案，有何不對，國民黨團也常找行政機關首長溝通，如果因為這樣就要給人家扣帽子，並不公道。

民進黨團總召柯建銘說，國民黨立委提的修法版本違憲、公然挑戰憲法，而行政院昨天提名現任NCC副主委翁柏宗為主委等4人名單函送立法院審查，輪值召委、國民黨立委吳宗憲此時安排審查這些案子，可以取得正當性嗎。

在柯建銘質詢完畢後，吳宗憲說，一切都依照規定，請柯建銘不用刻意做錯誤解讀，審查結果也會依照聯席立委的審查結論，不要刻意帶風向。

此外，行政院人事行政總處透過新聞稿指出，依法提名現任NCC副主委翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查。

民眾黨立委林國成質詢說，現在NCC提名人選出爐，但卻是壓線提出、了無新意，而外界質疑，這些人選通過的機率不高，如果不通過的話，陳耀祥是否會繼續做。

陳耀祥回應，「沒有這回事」，因為他要回學校借調期也到了，這件事情他講很久了，而7月31日任期屆滿就會離職。

林國成追問，是否確定不會接受延任。陳耀祥回應「確定」。（編輯：蘇龍麒）1130501