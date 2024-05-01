柯文哲：若經濟部解釋有理 民眾黨團會同意電價調漲

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（中央社記者郭建伸台北1日電）立法院會昨天通過藍白提案電價凍漲案，民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨不反對漲電價，但認為在調漲之前，政府必需檢討政策、撙節成本，只要經濟部解釋有道理，民眾黨團會同意電價調漲，不是為反對而反對。

電價4月1日起平均調漲11%，立法院會3月29日處理國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團建請立法院決議停止調漲電價案時，兩項提案雖逕付二讀，但民進黨立法院黨團提議送交協商，因此當時未決議停止調漲電價。

立法院會昨天處理國民黨團所提停止調漲電價案，民進黨立委說電價調整都依法進行，國民黨立委則指錯誤能源政策，政府無人負責。表決結果，藍白挾人數優勢通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價。

柯文哲昨天晚間透過臉書表示，台電過去2年虧損超過新台幣4000億元，極需財務平衡，民眾黨不反對漲電價，但認為在調漲之前，政府必需檢討政策、撙節成本，確認漲價之必要性。

柯文哲指出，2016年總統蔡英文曾說「電價10年內不會大幅上漲」，到今天平均電價已上漲35%，是否該為政見跳票道歉；其次，「非核家園」導致台灣大幅依賴火力發電，結果深受國際燃料價格影響，造成台電鉅額虧損。他質疑，準總統賴清德是否還堅持2025非核家園。

柯文哲指出，台電用3元賣電，卻用9.21元購買光儲發電，虧損後再來調漲電價，用升斗小民的血汗錢，滋養光電廠商的股價，這是否符合公平正義。

柯文哲強調，只要經濟部的解釋有道理，民眾黨團會同意電價調漲，不是為反對而反對，但經濟部似乎無視國會決議，照常調漲電價，這已經近乎一黨專政獨裁的心態，不是理性務實科學的政治文化。（編輯：蘇龍麒）1130501