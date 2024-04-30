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藍白提案電價凍漲 立院表決59比50通過

2024/4/30 13:22（4/30 14:06 更新）
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立法院會30日處理國民黨團所提停止調漲電價案，國民黨立委高舉標語指錯誤能源政策，政府無人負責。表決結果，藍白挾人數優勢通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價。中央社記者王飛華攝 113年4月30日
立法院會30日處理國民黨團所提停止調漲電價案，國民黨立委高舉標語指錯誤能源政策，政府無人負責。表決結果，藍白挾人數優勢通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價。中央社記者王飛華攝 113年4月30日
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（中央社記者王揚宇、王承中台北30日電）立法院會今天處理國民黨團所提停止調漲電價案，民進黨立委說電價調整都依法進行，國民黨立委則指錯誤能源政策，政府無人負責。表決結果，藍白挾人數優勢通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價。

電價4月1日起平均調漲11%，立法院會3月29日處理國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團建請立法院決議停止調漲電價案時，兩項提案雖逕付二讀，但民進黨立法院黨團提議送交協商，因此當時未決議停止調漲電價。

針對藍白提案電價凍漲，台電日前表示，電價調整是依據電業法由電價費率審議會通過，是依法所作的決議，3月28日已公告調整後各類用戶電價表，新電價4月1日如期上路。

國民黨、民眾黨團先前分別召集協商但無法取得共識，立法院長韓國瑜今天也召集協商，經1個小時討論下，朝野仍無法達成共識，因此送院會處理。

國民黨團提案指出，為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，因此反對台電公司調漲電價，建請院會做成決議，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司的正常營運。

院會廣泛討論階段，民進黨立委邱議瑩發言表示，在野黨反對電價調漲在法律上是站不住腳的，因為經濟部電價調整程序，完全是依循立法院之前決議與修訂的法律走的。此外，她認為電價審議應獨立於政治，更不應政治凌駕於專業，讓立法院來通過凍漲電價的提案。

國民黨立委洪孟楷說，錯誤的能源政策難道不應該有人負責，等等就會表決，大家就能看清楚誰不支持凍漲，誰就是全民公敵。

國民黨團總召傅崐萁表示，凍漲電價苦民所苦，他要為全民把關。

院會表決時，先表決民進黨立法院黨團所提修正動議，結果為贊成50人、反對58人，未通過。表決國民黨提案時，表決結果，贊成59人、反對50人，因此照案通過。

處理完國民黨團提案後，立法院會隨即民眾黨團提案，要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電相關各項支出及撙節措施，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，且在經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲。

對此，民進黨團提出修正動議，要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電公司相關各項支出及撙節措施，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，電價調整應依照電業法所定的電價費率審議會決議辦理。

院會表決時，先表決民進黨團所提修正動議，結果為贊成50人、反對58人，未通過。表決民眾黨團修正動議時，在藍白挾人數優勢，贊成58人、反對50人，因此通過。

此外，立法院會今天也處理民眾黨團提案，要求立即停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐。民進黨團對此也提出修正動議，要求經濟部應依契約違約條款規定，檢討終止契約。

院會表決時，先表決民進黨團所提修正動議，結果為贊成49人、反對58人，未通過。表決民眾黨團修正動議時，藍白挾人數優勢，贊成58人、反對48人，因此通過。（編輯：翟思嘉）1130430

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藍白提電價凍漲協商無共識 送院會處理
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