立院通過凍漲電價 王美花：不漲價不利於穩定供電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北1日電）立法院昨天通過決議凍漲電價，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，希望大家支持台電，台電對於穩定供電非常重要，也是大家民生的需要；如果沒有辦法調漲，台電財務會有很大影響，也不利於台電穩定供電的功能。

立法院會4月30日處理國民黨團所提停止調漲電價案，表決結果藍白挾人數優勢通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價。不過，經濟部表示，目前電價審議是依2015年立法院決議訂定電價公式，且後續已寫入法律，並依照電業法49條辦理；經濟部尊重國會的決議，但無論是經濟部或台電，都必須依法守法執行業務，遵守電價審議結果。

立法院經濟委員會今天審查「113年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於經濟部主管：經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金」，王美花列席並備質詢。會前，王美花接受媒體聯訪，回應立法院昨天通過決議凍漲電價。

王美花表示，希望大家支持台電，台電對於穩定供電非常重要，也是大家民生的需要。

她指出，俄烏戰爭之後，國際的燃料成本大漲，各國電價都暴漲；台灣因為採取比較溫和的態度，讓台電吸收成本，造成了虧損。

王美花表示，4月新電價實施後，主要是出口的用電大戶調幅比較高，也可以降低對民生的衝擊，考量的因素非常細膩，這樣的調漲對台電非常重要，如果沒有辦法調漲，台電財務會有很大影響，也不利於台電穩定供電的功能。（編輯：楊蘭軒）1130501