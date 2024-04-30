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政院：電價調漲程序已完成審議 政府須依法執行

2024/4/30 15:09（4/30 15:25 更新）
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圖為高雄市區高壓電線桿供輸電力能源。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北30日電）立法院今天表決通過在野黨電價凍漲提案，不過行政院表示，此次電價調整依電業法等法律完成相關審議機制，政府依法須遵守電價審議結果並予執行，同時也會透過政策手段，降低電價調整對民眾的衝擊。

電價4月1日起平均調漲11%，立法院會今天處理國民黨團所提停止調漲電價案，最終藍白挾人數優勢表決通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價。

行政院發言人林子倫今天透過媒體群組表示，行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立及責任政治等民主憲政原則，且國家能源供應及價格審議應屬行政權重要一環，遺憾立法院今天做成的決議。

林子倫表示，過去國際經歷百年大疫及烏俄戰爭等各種波動，國際能源價格皆大幅調漲，使得台電在過去幾年來面臨龐大壓力及虧損。為維持台電公司永續經營，以確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向的穩定發展，電價調整實為不得不然的措施。

林子倫說，經歷屆政府及國會共同討論決議，電業法第49條及其子法已明確規範電價審議及核定的法定機制，此次電價調整經過工商團體、消費者團體、學者專家及政府代表組成的電價審議會依法討論及共同決策後，才做出相關決議，並非行政部門單一決策，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。

但林子倫也強調，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對民眾影響降到最低。（編輯：林興盟）1130430

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#行政院
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立院通過凍漲電價 經部：仍須依法執行電價審議結果
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