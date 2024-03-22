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台電：4月起電價收入增加628億 不過年底仍虧逾百億

2024/3/22 19:48（3/22 20:23 更新）
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圖為松湖變電站。中央社記者翁睿坤攝 113年3月22日
圖為松湖變電站。中央社記者翁睿坤攝 113年3月22日
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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北22日電）經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%。台電表示，預估電費收入增加新台幣628億元，但至年底仍會虧逾百億元，累積虧損上看3920億元，須待未來透過電價調整的合理利潤逐步彌平累虧。

經濟部今天召開今年第1次電價費率審議會，本次考量在政府補助、使用者部分負擔、台電撙節成本3方向下進行電價調整，決議4月起平均電價調漲約11%。

經濟部次長林全能表示，前陣子國際燃料價格大幅上漲時，各國均已大幅調升電價，台電為平穩物價扮演「消波塊」角色，電價漲幅和緩，讓國內民生物價能夠得到很好的控制，但也因此導致2022、2023年每賣1度電就分別虧損1.2元、0.9元，2023年累積虧損已達到3826億元。

因此，政院拍板撥補台電千億，並透過台電電價適度調升，以維持台電穩健經營。

台電副總經理王振勇指出，今年若無政府補助且電價不調整，台電今年預估虧損2100億元，若政府千億順利通過加上電價調整後，預估至年底電費收入為628億元，剩下缺口仰賴台電樽節開支，不過關鍵仍在燃料成本。

按最新燃料價格預測，燃料支出可減少約380億元，加減之下，今年虧損估仍超過百億至120億元不等，需持續檢討能源價格走勢；累虧部分則上看3920億元，須待未來每年透過合理利潤「把累虧慢慢打掉」。

林全能表示，千億對台電是重要支持，政院將以追加預算方式送立院審議；至於對爭取立院支持有無信心，他說，「非常有信心」，除了經濟部和台電努力，今天審議會包含商總理事長許舒博也允諾幫忙說服立委，有商總、工總的助力，相信可在立院得到更多支持。

不過，若實際撥補差異大且燃料成本波動劇烈，必要時得於本年度第2次電價審議會前召開臨時會，檢視台電財務狀況。

外界關注台電綠能購電支出壓力，台電總經理王耀庭表示，近2年綠能採購占成本分別為6%及9%，不到1成，同時若以2015年核電占比16%的能源結構帶入目前能源價格試算，成本每度近4元，與目前的成本4.12元相當接近。

他進一步說明，2021年燃料成本支出2924億元，去年暴增至6000多億元，反觀再生能源購電成本僅905億元；今年綠能購電支出估1325億元，每度購電成本平均約5元，較民間購電價格5.5元低，預期未來台電再生能源成本逐步向下。

此外，今天審議會附帶決議，請台電檢視用戶分戶規定合理性；另有關農漁、學校及社福團體電價凍漲，明年起建請各主管機關編列預算支應。（編輯：潘羿菁）1130322

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元升至3.45元。圖為經濟部次長林全能22日會後向媒體說明。中央社記者趙世勳攝　113年3月22日
台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元升至3.45元。圖為經濟部次長林全能22日會後向媒體說明。中央社記者趙世勳攝　113年3月22日
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