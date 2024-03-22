電價4月調漲 中鋼估成本年增約8至10億元

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（中央社記者潘智義台北22日電）4月起電價平均調幅將達11%，產業用戶調幅大於民生用電，中鋼今天表示，依據中鋼用電量衡量，估計適用電價調幅可能是12%或15%，推算1年約增加新台幣8億元或10億元費用，實際增加金額仍待3月底台電公告時間電價表。

中鋼強調，目前公司執行許多節能專案與彈性調度等，均可因應這次電價調漲，預估今年仍可節省電費超過60%。

經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，產業用電部分，雖然經濟部設計連2年用電衰退產業不適用的相關機制，不過中鋼內部試算用電量狀況，預期也會被漲到電價。

中鋼強調，煉鋼製程的副產燃氣結合自身設置汽電共生系統，可供應廠內50%以上的所需電力，且中鋼不僅依台電公告的各時段電價進行生產彈性調整，於尖峰時段提升自發電量，再於離峰費率時段使用台電供應電力。

中鋼進一步指出，同時搭配節能專案、人工智慧（AI）技術提升能源使用效率、自有儲能系統調度及參與台電需量競價等多元措施，再加上應用汽電共生鍋爐智能化預測及能源經濟調度智能化指引等方案。（編輯：潘羿菁）1130322